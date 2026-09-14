RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 14 septembre

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Voici les principales informations figurant dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

* La transformation du site de la centrale électrique de Battersea entre dans sa phase finale, 14 ans après le lancement du projet, après que le propriétaire a dévoilé son plan remanié pour le reste du quartier.

* Le groupe de marketing Brave Bison, en pleine expansion, devrait proposer près de 50 millions de livres sterling , soit 67,56 millions de dollars, pour System1, selon des sources de la City, et pourrait soumettre une offre dès lundi.

The Guardian

* Les syndicats, les députés et les donateurs ont exhorté le gouvernement à revoir les règles de financement des partis, après que Reform UK a affirmé que les 72 millions de livres sterling de dons versés par deux milliardaires du secteur des cryptomonnaies étaient conformes à la loi.

The Telegraph

* David Lloyd est en train de revoir à la baisse ses objectifs de zéro émission nette après avoir admis qu’il ne pourrait pas réduire les émissions d’ici 2030.

* La ministre britannique du Logement, des Communautés et des Collectivités locales, Angela Rayner, a suggéré que les dons politiques provenant de particuliers fortunés pourraient être plafonnés, ce qui a suscité des accusations de système « à deux vitesses » visant à protéger le financement syndical du Parti travailliste.

Sky News

* Un fonds européen de 5 milliards d’euros (5,80 milliards de dollars) qui investit dans certaines des entreprises technologiques en phase de croissance les plus prometteuses du continent mène une levée de fonds de 100 millions de dollars pour Tandem Health, un assistant médical basé sur l’IA qui s’est imposé au cœur du secteur britannique des soins de santé privés.

* L'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson s'est retrouvé impliqué dans un incident de sécurité après qu'un train circulant derrière celui dans lequel il se trouvait a été touché par un drone russe en Ukraine, selon certaines informations.

The Independent

* Le Royaume-Uni et les États-Unis s’apprêtent à conclure deux accords officiels visant à renforcer la coopération bilatérale en matière d’intelligence artificielle et d’énergie de fusion, dans le but d’accélérer les avancées dans le domaine de la production d’énergie propre.

(1 $ = 0,8626 euro)

(1 $ = 0,7395 livre sterling)

(1 $ = 0,7401 livre sterling)