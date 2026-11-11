RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 11 novembre

Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

- BT BT.L attendra que les inquiétudes concernant le rôle de l'opérateur satellite Starlink en Ukraine se soient apaisées avant de lancer son partenariat dans le domaine du haut débit avec Starlink d'Elon Musk, a déclaré la directrice générale Allison Kirkby au Financial Times.

- La police antiterroriste britannique a arrêté un haut responsable de l’armée américaine soupçonné d’espionnage au profit de la Russie.

The Guardian

- Mardi, un juge américain a autorisé la poursuite de la procédure dans le cadre du procès en diffamation de 10 milliards de dollars intenté par le président américain Donald Trump contre la BBC, à la suite d’un documentaire sur l’attaque du Capitole du 6 janvier.

- Le projet britannique d’interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans pourrait être étendu à des plateformes telles que YouTube Kids et Lego Play, qui devaient initialement en être exemptées.

The Telegraph

- Le fournisseur britannique de services cloud Nscale envisage de reporter à l’année prochaine son introduction en bourse prévue à hauteur de 35 milliards de dollars, après qu’une chute mondiale du secteur technologique a pesé sur le moral des marchés.

- Le Pentagone américain a procédé au retrait d'au moins une douzaine d'avions d'une base aérienne britannique à la suite des menaces iraniennes contre des installations militaires américaines.

Sky News

- L’application de paiement Zilch a obtenu 165 millions de livres sterling (220,23 millions de dollars) de financement supplémentaire, portant le montant total de ses lignes de crédit à près de 400 millions de livres sterling en vue d’une éventuelle introduction en bourse à Londres.

- Poundland a obtenu environ 10 millions de livres sterling de financement supplémentaire après que l’investisseur Gordon Brothers a accepté de débloquer les liquidités détenues par le distributeur.

(1 dollar = 0,7492 livre sterling)