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RÉSUMÉ-Aucune coupure d'électricité pour raisons de sécurité publique n'a été effectuée aujourd'hui, indique Hawaiian Electric
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 07:16

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HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES, INC. HE.N :

  • AFFIRME QU'IL N'A PAS ÉTÉ NÉCESSAIRE DE PROCÉDER À UNE COUPURE D'ÉLECTRICITÉ POUR RAISONS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE AUJOURD'HUI

  • AFFIRME CONTINUER À SURVEILLER LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES PENDANT LA NUIT DANS LES ZONES DES ÎLES DE MAUI ET D'HAWAÏ PARTICULIÈREMENT EXPOSÉES AU RISQUE D'INCENDIE DE FORÊT

  • PRÉCISE QUE LES CLIENTS DES ZONES CONCERNÉES PAR LE PSPS DOIVENT RESTER PRÊTS À FAIRE FACE À D'ÉVENTUELLES COUPURES DE COURANT EN FIN DE JOURNÉE ET PENDANT LA NUIT SI LES CONDITIONS VENAIENT À S'AGRAVER

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