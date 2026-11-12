RÉSUMÉ-Aucune coupure d'électricité pour raisons de sécurité publique n'a été effectuée aujourd'hui, indique Hawaiian Electric

HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES, INC. HE.N :
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AFFIRME QU'IL N'A PAS ÉTÉ NÉCESSAIRE DE PROCÉDER À UNE COUPURE D'ÉLECTRICITÉ POUR RAISONS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE AUJOURD'HUI
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AFFIRME CONTINUER À SURVEILLER LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES PENDANT LA NUIT DANS LES ZONES DES ÎLES DE MAUI ET D'HAWAÏ PARTICULIÈREMENT EXPOSÉES AU RISQUE D'INCENDIE DE FORÊT
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PRÉCISE QUE LES CLIENTS DES ZONES CONCERNÉES PAR LE PSPS DOIVENT RESTER PRÊTS À FAIRE FACE À D'ÉVENTUELLES COUPURES DE COURANT EN FIN DE JOURNÉE ET PENDANT LA NUIT SI LES CONDITIONS VENAIENT À S'AGRAVER
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