Jensen Huang a déclaré mardi qu'il "serait honoré" de reprendre ses fonctions de directeur général de Nvidia si le conseil d'administration du fabricant de puces estimait qu'une telle décision était dans l'intérêt des actionnaires et des employés, au lendemain d'informations selon lesquelles le conseil n'envisageait pas de le réintégrer.

"Depuis mon départ, j’ai constaté un élan massif d’appels de la part des employés , des investisseurs, des partenaires commerciaux et des clients de Nvidia me demandant de revenir au poste de directeur général", a déclaré M. Huang dans sa première déclaration publique depuis sa démission la semaine dernière, sur fond de scandale lié à ses relations extraconjugales . "J’ai causé des problèmes au conseil d’administration que je regrette profondément… Je m’engage à coopérer avec l’enquête indépendante menée par le conseil. "

La déclaration de M. Huang vient couronner une semaine extraordinaire marquée par des révélations sur ses relations, notamment celle qu’il entretenait avec la femme d’affaires chinoise Alice Huang. Les agences de renseignement américaines tentent de déterminer l’étendue de ses liens avec le ministère chinois de la Sécurité d’État et la nature des informations qu’elle aurait pu transmettre à Pékin, selon deux personnes proches du dossier.

La crise a eu des répercussions à Washington, où des législateurs des deux partis ainsi que certains responsables de l’administration plaident en faveur d’une approche plus ferme envers la Chine, notamment par une répression des exportations de certaines puces d’intelligence artificielle. M. Huang, un allié du président américain Donald Trump, était partisan d’une augmentation des exportations; les législateurs prévoient d’interroger M. Huang sur ses relations et ses interactions à Washington .

Le Wall Street Journal a rapporté mardi que la Commission américaine des opérations boursières (SEC) a ouvert une enquête civile à l’encontre de Nvidia. Reuters n’a pas été en mesure de confirmer immédiatement cette information. L’objet précis de l’enquête n’est pas clair, mais il s’agit notamment de déterminer si l’entreprise a induit les investisseurs en erreur par ses communications, a rapporté le WSJ, citant des sources proches du dossier.

L’ancien directeur général a reçu un élan de soutien de la part de personnes réclamant son retour, notamment des employés, des investisseurs, Elon Musk et d’autres dirigeants du secteur technologique, ainsi que Donald Trump.

Mais le conseil d’administration de Nvidia n’envisageait pas de réintégrer Huang, ont déclaré lundi à Reuters trois personnes proches du dossier , et selon des investisseurs, les actionnaires institutionnels, qui privilégient la stabilité, seraient peu enclins à soutenir sa réintégration .

Le retour de Huang soulèvera des questions quant à sa fiabilité et à la manière dont le conseil d’administration gère le risque lié à la dépendance vis-à-vis d’une personnalité clé, a déclaré Jill Fisch, professeure à la Penn Carey Law School. "Il se pourrait bien que le niveau de corruption soit si élevé que le conseil d’administration ne puisse tout simplement pas le réintégrer", a-t-elle ajouté.

Les événements de ces derniers jours ont également ébranlé les fondements du secteur de l’IA, le fabricant de puces étant un investisseur clé dans des fournisseurs d’infrastructures et d’autres entreprises essentielles au développement de l’IA, ce qui a pesé sur les actions de concurrents et de sociétés de cloud computing telles que CoreWeave CRWV.O , dont Nvidia est actionnaire.

Nvidia doit publier ses résultats du troisième trimestre après la clôture du marché mardi, et les investisseurs attendront de la directrice générale par intérim, Colette Kress , qu’elle les rassure sur la voie à suivre.

Nvidia n’a pas répondu à une demande de commentaire concernant la déclaration de Huang.

Plus tôt mardi, Nvidia a mis en place un comité du conseil d’administration chargé de superviser la sécurité nationale et les contrôles à l’exportation, présidé par Suzanne Nora Johnson, administratrice et ancienne vice-présidente de Goldman Sachs. Il s’agit de la première mesure importante prise par l’entreprise en matière de gouvernance depuis le départ de Huang.

LE RETOUR DE HUANG NE RÉSOUDRA PEUT-ÊTRE PAS LES PROBLÈMES

Les actions de Nvidia étaient déjà sous pression avant que le scandale n’éclate, les investisseurs s’inquiétant d’un éventuel ralentissement du déploiement des centres de données dédiés à l’IA et de l’endettement croissant utilisé pour le financer. Le titre avait chuté de près de 10 % par rapport à son cours de clôture record du 6 octobre au 28 octobre, la veille de la publication du premier article sur la relation entre Huang et Alice Huang.

La vague de ventes s’est accentuée début novembre, lorsque la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat et les prévisions décevantes de Qualcomm QCOM.O ont entraîné une forte baisse des valeurs du secteur des semi-conducteurs. Nvidia était encore la société la plus valorisée au monde le 3 novembre dernier. Elle a perdu environ 2 000 milliards de dollars, soit 35 % de sa capitalisation boursière, par rapport à son pic d’octobre, se retrouvant ainsi derrière Apple et Microsoft.

Mardi, l’action a reculé de 1,7 %, limitant ses pertes antérieures, mais elle affiche tout de même une baisse de plus de 30 % depuis son pic de début octobre.

"Nous ne sommes plus actionnaires de Nvidia", a déclaré Ben Preston , responsable de la stratégie Orbis Global Equity. Le fonds avait acheté des actions Nvidia à un prix qu’il jugeait raisonnable en mars, mais les avait ensuite vendues avant le scandale en raison de ses inquiétudes concernant les valorisations du secteur de l’IA .

M. Preston a indiqué que le retour de M. Huang ne résoudrait pas nécessairement les problèmes de Nvidia, notamment compte tenu de la manière dont l’entreprise avait financé ses ventes à l’aide de son propre bilan, ce qui pourrait attirer l’attention des autorités de régulation .

Le vendeur à découvert Muddy Waters a déclaré qu’il détenait une position courte sur les actions Nvidia , mais qu’il prévoyait de couvrir la majeure partie, voire la totalité, de sa position après la publication de son rapport.

RAFFERMISSEMENT DES RESTRICTIONS CHINOISES SUR LES PUCES

Les autorités américaines avaient exprimé des inquiétudes concernant la relation de Jensen Huang avec Alice Huang, ancienne cadre supérieure et actionnaire majoritaire de la société de cloud computing Megaspeed, basée à Singapour, qui fait l’objet d’une enquête sur le détournement éventuel de puces Nvidia soumises à des restrictions vers la Chine et sur d’éventuelles violations des contrôles à l’exportation. La société a nié toute malversation.

Madison Huang, la fille de Jensen Huang et directrice senior du marketing produit chez Nvidia, a été étroitement impliquée dans l'élaboration de la défense publique des liens de l’entreprise avec Megaspeed, a rapporté mardi le Financial Times. Elle n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

La création par Nvidia d’un comité chargé de superviser les contrôles à l’exportation intervient au lendemain de l’annonce par l’administration Trump de son intention de restreindre davantage l’accès de la Chine aux puces d’IA de pointe provenant d’entreprises telles que Nvidia, alors que Donald Trump s’apprêtait à se rendre en Chine pour s’entretenir avec le président chinois Xi Jinping.

Depuis des années, Washington cherche à limiter l’accès de Pékin aux processeurs les plus avancés de Nvidia, plaçant ainsi les activités de l’entreprise en Chine au cœur des tensions liées à la sécurité nationale, au commerce et au leadership technologique américain.

Les entreprises chinoises ont toutefois trouvé à plusieurs reprises des moyens de contourner ces restrictions, tandis que Huang avait plaidé en faveur d’une augmentation des exportations de puces vers la Chine.

Nvidia a également averti ces derniers mois les acheteurs de puces que le projet de loi américain "Remote Access Security Act" pourrait exposer l’entreprise et ses clients à des risques juridiques en renforçant le contrôle exercé par Washington sur l’accès des entreprises chinoises aux puces d’IA via des services cloud , a rapporté mardi la chaîne CNBC.