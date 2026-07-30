RÉSUMÉ 2-La croissance économique américaine ralentit au deuxième trimestre, mais la demande intérieure reste solide

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* Un sondage Reuters avait prévu une croissance de 2,1 % avant la publication des données sur le commerce extérieur et les stocks

* Les dépenses de consommation ont rebondi après avoir frôlé la stagnation au premier trimestre

* La Fed a maintenu ses taux dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 %; trois membres du comité de politique monétaire se sont prononcés en faveur d'une hausse d'un quart de point

par Lucia Mutikani

La croissance économique américaine a ralenti au deuxième trimestre dans un contexte d’aggravation du déficit commercial, mais l’accélération des dépenses de consommation et la vigueur des investissements des entreprises dans les équipements liés au développement des infrastructures d’intelligence artificielle ont mis en évidence une solidité sous-jacente. Le produit intérieur brut (PIB) a progressé à un taux annualisé de 1,5 % au cours du dernier trimestre, a indiqué jeudi le Bureau d’analyse économique du département du Commerce dans son estimation préliminaire du PIB du deuxième trimestre. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse du PIB de 2,1 %. Les estimations allaient de 0,8 % à 2,9 %. Cette enquête avait toutefois été réalisée avant la publication du rapport sur les indicateurs économiques avancés de juin , qui a révélé une contraction modérée du déficit commercial des biens et des stocks de commerce de détail inchangés. Ces données ont incité certains économistes à revoir à la baisse leurs estimations de PIB, dans une fourchette allant jusqu’à 0,8 point de pourcentage, pour atteindre un taux aussi bas que 1,5 %. L’économie avait progressé à un rythme de 2,1 % au premier trimestre. Les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l’activité économique américaine, ont bondi de 3,2 % au dernier trimestre après avoir brusquement ralenti pour s’établir à un rythme de croissance de 0,5 % entre janvier et mars. Malgré le conflit au Moyen-Orient, les dépenses sont restées résilientes, en partie grâce à des remboursements d’impôts plus importants cette année, qui ont permis aux consommateurs de faire face à la hausse des prix de l’essence liée à la guerre.

Outre les généreux remboursements d’impôts prévus par le "One Big Beautiful Bill" du président Donald Trump, les ménages à revenus élevés, qui profitent de la forte hausse des prix des actifs, stimulent également les dépenses. La Coupe du monde de la FIFA, qui vient de s’achever, a probablement contribué à stimuler les dépenses, tout comme les dépenses liées aux élections de mi-mandat engagées par les organisations à but non lucratif. Le boom des investissements dans l’IA, qui ne montre aucun signe de ralentissement malgré les inquiétudes des investisseurs quant à la surévaluation de nombreuses entreprises technologiques, contribue également à soutenir la demande intérieure. Mais les économistes ont averti que la guerre menée par les États-Unis contre l’Iran , qui en est désormais à son sixième mois, constituait un risque baissier pour la demande et, à terme, pour la croissance économique au second semestre. Mercredi, la Réserve fédérale a maintenu son taux d’intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 %. Trois membres du comité de politique monétaire de la banque centrale américaine ont exprimé leur désaccord. Ils "préféraient" une hausse d’un quart de point de pourcentage.

La Fed a décrit l’activité économique comme "progressant à un rythme soutenu malgré une incertitude élevée due, en partie, au conflit au Moyen-Orient". Les économistes s’attendaient à ce que la Fed relève ses taux d’intérêt dès septembre pour juguler l’inflation, ce qui a également pesé sur leurs prévisions d’un ralentissement de la croissance économique au second semestre. Le prix moyen de l’essence est repassé au-dessus de 4 dollars le gallon dans un contexte de reprise des hostilités au Moyen-Orient. Les salaires ayant du mal à suivre le rythme de l’inflation, les ménages ont puisé dans leurs économies et réduit leur épargne pour maintenir leur niveau de dépenses, une situation qui, selon les économistes, ne pouvait pas durer indéfiniment.

Certains s’attendaient à ce que les ménages commencent à privilégier l’épargne par mesure de précaution, compte tenu de l’incertitude économique.