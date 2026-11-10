RÉSUMÉ 1-Les prix à la consommation aux États-Unis devraient avoir augmenté à un rythme plus lent en octobre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'indice des prix à la consommation devrait progresser de 0,3 % en octobre

* La hausse de l'inflation des prix à la consommation, hors alimentation et énergie, devrait s'être ralentie à 0,2 %

* Le BLS ne publiera pas de chiffres en glissement annuel en raison de la fermeture des services publics survenue l'année dernière

par Lucia Mutikani

Les prix à la consommation aux États-Unis devraient avoir augmenté à un rythme modéré en octobre, mais l’inflation est probablement restée obstinément élevée, ce qui devrait inciter la Réserve fédérale à relever ses taux d’intérêt le mois prochain.

Le ralentissement attendu de l’indice des prix à la consommation refléterait en grande partie un recul des prix de l’essence. Le Bureau des statistiques du travail (BLS) du ministère du Travail ne publiera pas les chiffres de l’inflation en glissement annuel lors de la publication de son rapport mardi, car la fermeture des services fédéraux de l’année dernière a empêché la collecte des données sur les prix à la consommation en octobre 2025, ne laissant ainsi aucune base de comparaison.

L’inflation annuelle des prix à la consommation a bondi de 3,7 % en septembre, et les économistes ont déclaré n’avoir aucune raison de s’attendre à ce qu’elle se soit modérée en octobre, même si le rythme de hausse a ralenti au cours du mois. L’inflation se situe bien au-dessus de l’objectif de 2 % fixé par la banque centrale américaine.

La guerre américano-israélienne contre l’Iran a fait grimper les prix du pétrole, ce qui, combiné aux droits de douane sur les importations mis en place par l’administration Trump l’année dernière, a entraîné une hausse du coût de la vie. La forte inflation a contribué aux lourdes pertes subies par le Parti républicain du président Donald Trump lors des élections de mi-mandat la semaine dernière.

“Les données confirmeront une fois de plus la persistance et la tenacité de l’inflation, en particulier dans le secteur des services,” a déclaré Joseph Brusuelas, économiste en chef chez RSM. “Cela se traduira par une hausse des taux en décembre, et je ne m’attends pas à ce que les chiffres de l’IPC d’octobre détournent la Fed de cette trajectoire monétaire.”

L’IPC devrait avoir progressé de 0,3 % le mois dernier, après une accélération de 0,6 % en septembre, selon les prévisions d’un sondage Reuters auprès d’économistes.

Bien que les cours du pétrole aient augmenté au cours du mois, les prix de l'essence à la pompe ont baissé de 0,9 % par rapport à septembre, avant correction des variations saisonnières, selon les données de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA). Les économistes anticipaient une légère hausse des prix de l'essence dans le rapport sur l'IPC après correction des variations saisonnières. Cette évolution ferait suite à une flambée de 9,1 % en septembre. Les prix des denrées alimentaires devraient également avoir augmenté après être restés inchangés en septembre.

UN IPC DE BASE MODÉRÉ PRÉVU

Hors composantes volatiles que sont l’alimentation et l’énergie, l’IPC devrait avoir progressé de 0,2 % après avoir gagné 0,3 % en septembre. L’IPC dit « de base » a probablement été freiné le mois dernier par un ralentissement, voire une baisse, du coût des billets d’avion. En revanche, les prix des chambres d’hôtel et de motel sont probablement restés élevés, tout comme le loyer équivalent du propriétaire, une mesure correspondant au montant que les propriétaires paieraient pour louer leur bien ou percevraient en le louant.

Le BLS mettra à jour les données utilisées pour calculer les composantes liées à l’assurance maladie, ce qui, selon certains économistes, devrait se traduire par des chiffres modérés. Un boom des investissements dans l’intelligence artificielle devrait maintenir les prix des produits informatiques à un niveau élevé.

En l’absence des données sur l’inflation de l’année dernière, certains économistes ont utilisé l’indice moyen de septembre et novembre 2025 pour estimer le taux de variation en glissement annuel de l’IPC d’octobre. D’autres ont utilisé des niveaux interpolés provenant de sources indépendantes.

Leurs estimations concernant l’IPC d’octobre convergeaient vers une hausse de 3,9 % en glissement annuel. L’inflation de l’IPC sous-jacente aurait augmenté de 2,7 % au cours des 12 mois jusqu’en octobre, après avoir progressé de 2,6 % en septembre.

Les données manquantes de l’année dernière n’ont aucune incidence sur le calcul des chiffres de l’indice des prix des dépenses de consommation (PCE), suivi par la Fed pour évaluer les progrès accomplis vers son objectif d’inflation. Ces deux indicateurs s’établissent tous deux au-dessus de 3 %.

Lundi en fin de journée, les marchés financiers tablaient sur une probabilité d’environ 85 % d’une hausse des taux le mois prochain. La Fed a maintenu le mois dernier son taux directeur de référence sur les opérations de au jour le jour dans une fourchette de 3,75 % à 4,00 %.

“Le principal risque pour les responsables de la Fed s’ils ne procèdent pas à une hausse des taux en décembre serait une nouvelle correction substantielle sur les marchés boursiers ou un élargissement des écarts de crédit,” a déclaré Veronica Clark, économiste chez Citigroup.

Les actions américaines ont chuté la semaine dernière après que la victoire écrasante des démocrates a attisé les craintes que de nouvelles réglementations ne viennent entamer la pérennité du rallye lié à l’IA. Les actions ont rebondi lundi, profitant de la baisse des cours du pétrole.