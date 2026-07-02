RÉSUMÉ 1-La croissance de l'emploi aux États-Unis devrait avoir ralenti en juin, après une série récente de hausses importantes

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* Les emplois non agricoles devraient augmenter de 110 000 en juin

* Selon les économistes, le marché du travail reste caractérisé par un faible taux d'embauche et un faible taux de licenciement

* Le taux de chômage devrait se maintenir à 4,3 % pour le quatrième mois consécutif

* La croissance des salaires devrait s'être accélérée, mais juste assez pour soutenir la consommation sans pour autant faire grimper l'inflation

par Lucia Mutikani

La croissance de l’emploi aux États-Unis devrait avoir ralenti en juin pour s’établir à un rythme toujours solide, le taux de chômage devant se maintenir à 4,3 % pour le quatrième mois consécutif, ce qui correspond à un marché du travail stable.

Ce ralentissement attendu ferait suite à trois mois consécutifs de hausses solides et supérieures aux prévisions des emplois non agricoles. Les économistes s’attendaient à ce que le rapport sur l’emploi du ministère du Travail, très suivi, publié jeudi, maintienne la possibilité d’une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale en septembre, dans un contexte d’inflation croissante liée à la guerre menée par les États-Unis contre l’Iran.

Le rapport est publié avec un jour d’avance en raison du jour férié de vendredi, qui marque le 250e anniversaire de l’indépendance des États-Unis, célébré samedi.

« Il y a quelques mois, j’étais en réalité inquiet car nous avions perdu des emplois pendant cinq mois », a déclaré Dan North, économiste senior chez Allianz Trade Americas. « Nous avons constaté un raffermissement du marché du travail au cours des trois derniers mois, et je ne vois aucun déséquilibre particulier. Nous sommes dans cette phase très lassante où le marché du travail fonctionne selon le principe “ni embauche, ni licenciement” ».

Selon une enquête de Reuters menée auprès d’économistes, les emplois non agricoles devraient avoir augmenté de 110 000 le mois dernier, après une hausse de 172 000 en mai. Les estimations allaient de 25 000 à 200 000. Les économistes estiment que l’économie doit créer entre zéro et 50 000 emplois par mois pour suivre la croissance de la population en âge de travailler. Ce que l’on appelle le « seuil de rentabilité » a baissé en raison d’une répression de l’immigration qui a réduit la population active, maintenant ainsi le taux de chômage à un niveau stable.

Les effectifs ont augmenté de 214 000 et 179 000 en mars et avril, portant la moyenne mensuelle des créations d’emplois sur les trois mois jusqu’en mai à 188 000, contre seulement 63 000 au cours de la même période en 2025. Les économistes ont eu du mal à expliquer cette amélioration de la création d’emplois, mais la plupart s’accordaient à dire que le niveau historiquement bas des licenciements avait largement contribué à cette hausse des effectifs.

Malgré les incertitudes liées d’abord aux droits de douane de l’année dernière, puis plus récemment au conflit au Moyen-Orient, les entreprises se sont montrées réticentes à se séparer de leurs salariés, après avoir eu du mal à trouver de la main-d’œuvre au lendemain de la pandémie de COVID. La vigueur des chiffres de l’emploi ne s’est pas reflétée dans d’autres enquêtes sur le marché du travail, notamment celles portant sur les projets d’embauche des petites entreprises. Une enquête du Conference Board publiée mardi a révélé que la proportion de consommateurs considérant qu’ il est « difficile de trouver un emploi » avait atteint en juin son plus haut niveau depuis près de cinq ans et demi.

« Ce qui est assez déroutant, c’est que les chiffres de l’emploi sont restés plutôt solides, alors que tous les autres indicateurs du marché du travail sont loin d’être aussi robustes », a déclaré James Knightley, économiste en chef pour les affaires internationales chez ING. « Il y a une certaine prudence quant au fait que cette tendance pourrait prendre fin à tout moment; il se pourrait que la relative faiblesse observée dans les enquêtes auprès des entreprises commence à se refléter dans les chiffres de l’emploi. »

LES RISQUES DE BAISSE S’ATTÉNUENT

Mais avec l’accord de cessez-le-feu conclu entre les États-Unis et l’Iran, qui a ramené les cours du pétrole à leurs niveaux d’avant la guerre, certains économistes ont estimé que les risques baissiers pesant sur le marché du travail s’étaient atténués et s’attendaient à ce que la tendance récente de la croissance de l’emploi, qui s’est étendue au-delà du secteur de la santé, se poursuive cette année.

« Les risques baissiers pesant sur le marché du travail, qui avaient motivé les baisses de taux de l’année dernière, ne se sont pas concrétisés », a déclaré Shruti Mishra, économiste chez Bank of America Securities. « Combiné à une inflation tenace, cela renforce les arguments en faveur d’un resserrement monétaire. » Selon l’outil FedWatch du CME Group, les marchés financiers estimaient à environ 50,7 % la probabilité que la Fed relève ses taux lors de sa réunion des 15 et 16 septembre. Le mois dernier, la banque centrale américaine a maintenu son taux directeur au jour le jour dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 % , mais ses projections trimestrielles actualisées indiquaient que les décideurs s’attendaient à relever les coûts d’emprunt cette année.

Le ralentissement attendu de la croissance de l’emploi en juin s’explique probablement par un retour à la normale après que certains secteurs, notamment les collectivités locales, ont enregistré des hausses exceptionnelles.

Les économistes étaient divisés quant à l’impact de la Coupe du monde de la FIFA, organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Les effectifs dans les secteurs des loisirs et de l’hôtellerie-restauration ont bondi de 70 000 en mai, certains économistes attribuant cette hausse au tournoi.

Les économistes de Goldman Sachs ont indiqué qu’une analyse historique suggérait que la Coupe du monde pourrait stimuler la croissance de l’emploi de 40 000 postes en juin, principalement dans les secteurs des loisirs et de l’hôtellerie, des services professionnels et aux entreprises, ainsi que du commerce et des transports.

Bien que les analystes de JPMorgan ne soient pas convaincus que la Coupe du monde ait fait grimper les effectifs dans les secteurs des loisirs et de l’hôtellerie en mai – ils ont plutôt mis en avant le Memorial Day, qui a eu lieu plus tôt cette année par rapport à 2025 –, ils s’attendaient à ce que les embauches liées à la Coupe du monde limitent le rebond après la forte hausse des créations d’emplois enregistrée le mois dernier dans ce secteur.

Le marché du travail génère une croissance des salaires à un rythme soutenu, les gains horaires moyens devant augmenter de 3,5 % en glissement annuel en juin, après une hausse de 3,4 % en mai. L’absence d’inflation salariale a conduit certains économistes à affirmer que la Fed n’a pas besoin de resserrer sa politique monétaire.

« L’évolution des salaires et le taux de chômage seront les deux indicateurs les plus importants pour déterminer si la forte croissance de l’emploi conduit à un resserrement du marché du travail, exerçant ainsi une pression à la hausse sur les salaires et l’inflation des prix », a déclaré Veronica Clark, économiste chez Citigroup. « Jusqu’à présent, les signes indiquant que c’est le cas sont limités. »