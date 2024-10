Résultats semestriels 2024 - Confirmation de la guidance, accélération des cessions

Un cadre renouvelé et des fondamentaux porteurs



- Amélioration des fondamentaux de nos métiers au soutien de la performance à venir

- Croissance de l’activité sur tous les métiers et sur toutes les zones

- EBITDAR stable sous l’effet des mesures de relance en France

- Situation bilancielle qui se redresse progressivement

- Confirmation de l’objectif d’EBITDAR et accélération des cessions



