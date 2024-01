Résultats record en 2023 pour LVMH qui va accueillir deux fils Arnault à son conseil

Le pdg français du numéro un mondial LVMH Bernard Arnault lors de la présentation des résultats 2023 le 25 janvier à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le numéro un mondial du luxe LVMH a publié jeudi de nouveaux résultats record en 2023 avec 86,2 milliards d'euros de ventes et 15,2 milliards de bénéfice net, et annoncé l'entrée prochaine de deux fils de Bernard Arnault au conseil d'administration.

Le géant du luxe, qui détient entre autres les marques Louis Vuitton, Dior, Tiffany ou Moët & Chandon, évoque "une nouvelle année record", avec des ventes en hausse de 9% et un bénéfice net qui progresse de 8%, "dans un environnement pourtant perturbé".

Depuis le troisième trimestre, le marché du luxe ralentit en Europe et aux Etats-Unis et n'a pas retrouvé la croissance espérée en Chine.

La rentabilité est stable avec une marge opérationnelle courante de 26,5%.

"Pour 2024, on devrait poursuivre la croissance engagée en 2023", a assuré le PDG du groupe Bernard Arnault lors de la présentation des résultats.

LVMH reste porté par sa division phare mode et maroquinerie (Louis Vuitton, Dior, Celine, Fendi...) dont les ventes ont progressé de 9% pour atteindre 42,2 milliards d'euros.

Louis Vuitton a réalisé "une excellente année", selon le communiqué. Nicolas Ghesquière, pour les collections féminines, a renouvelé son contrat pour cinq ans et 2023 aura aussi été l'année du premier défilé de Pharell Williams pour la mode masculine.

"Le réseau Vuitton est le seul au monde à ne jamais faire de soldes, c'est unique", a souligné Bernard Arnault.

Dior, dirigé depuis un an par sa fille aînée Delphine Arnault, en haute couture, "n'arrive pas à tout fabriquer" face à la demande, selon le PDG, assurant qu'"aujourd'hui, les produits les plus haut de gamme sont ceux qui ont le plus de demandes dans le monde".

La distribution sélective fait un bond de 20% à 17,9 milliards d'euros de ventes, notamment grâce à "une performance remarquable" de l'enseigne de parfumerie Sephora, "qui a réussi à dépasser toutes nos prévisions", s'est réjoui Bernard Arnault.

- Quatre enfants sur cinq au conseil -

Les montres et la joaillerie progressent de 3%, pour frôler les 11 milliards de chiffre d'affaires. Tiffany a rouvert durant l'année 2023 son vaisseau amiral sur la 5e avenue de New York avec succès, Bulgari est "en forte croissance" et Tag Heuer "atteint un record de ventes".

Les parfums et cosmétiques réalisent une croissance de 7% à 8,3 milliards d'euros de ventes, avec une "performance remarquable" de Christian Dior.

En marge de l'annonce des résultats, LVMH a annoncé que deux fils de Bernard Arnault, Alexandre, 31 ans, et Frédéric, 29 ans, seraient proposés au conseil d'administration lors de la prochaine assemblée générale du groupe, en avril.

Ils y rejoindront les deux aînés du milliardaire, Antoine et Delphine, qui y sont entrés au même âge que leurs frères.

Jean, dernier de la fratrie de cinq, reste le seul à ne pas être au conseil d'administration. "Il a le temps, il est jeune", a répondu Bernard Arnault interrogé par la presse en marge des résultats. "Dans la France actuelle, c'est plutôt autour de la trentaine", a-t-il ajouté avec un sourire, allusion à l'âge du nouveau Premier ministre Gabriel Attal, 34 ans.

"Quand on entre chez LVMH, on entre dans une famille", a asséné Bernard Arnault, 74 ans, soulignant que l'arrivée de ses fils au conseil d'administration "rajeunit les cadres, même si je n'ai pas prévu de partir à court ou moyen terme, je suis là pour encore un moment".

L'ancien PDG de l'assureur Axa et actuel président de l'Institut Montaigne, Henri de Castries, 69 ans, devrait également faire son entrée au conseil.

Nicolas Bazire, "fidèle depuis 25 ans" de Bernard Arnault, ne renouvellera pas son mandat au sein de cette instance de direction.

Mi-janvier, deux autres fidèles du PDG ont annoncé un passage de témoin pour le 1er février. Michael Burke, 66 ans, conseiller de Bernard Arnault depuis 2023 après avoir été PDG de Louis Vuitton pendant 10 ans, a été nommé PDG de LVMH Fashion Group, un pôle fédérant plusieurs marques de LVMH (Celine, Givenchy, Loewe, Kenzo...).

Il succède à Sidney Toledano, 72 ans, qui, après 20 ans passés à la tête de Dior, occupait le poste depuis 2018 et est nommé conseiller de Bernard Arnault.

Début janvier, LVMH qui sera aussi cette année sponsor premium des Jeux olympiques, avait annoncé la nomination de Frédéric Arnault à la tête d'une nouvelle division montres du groupe. Fin novembre, son frère aîné Antoine Arnault avait déclaré quitter la direction générale de Berluti dont il garde la présidence.