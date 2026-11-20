Meudon (France), le 20 novembre 2026

Vallourec, un leader mondial de solutions tubulaires premium sans soudure, annonce aujourd'hui ses résultats du troisième trimestre 2026. Le Conseil d'Administration de Vallourec SA, réuni le 19 novembre 2026, a arrêté les comptes consolidés du Groupe pour le troisième trimestre 2026.

Résultats du Troisième Trimestre 2026

Le RBE Groupe atteint 181 millions de dollars au troisième trimestre, conforme aux prévisions, avec une marge de 18,9 %

Les volumes du segment tubes augmentent de 12 % séquentiellement malgré les perturbations au Moyen-Orient

Les prix aux États-Unis poursuivent leur progression, avec un taux d’utilisation de nos capacités qui demeure élevé

La forte congestion dans les ports du Moyen-Orient, au Sud du détroit d’Ormuz, retarde les livraisons, tandis que l’activité de forage demeure résiliente

Les conditions défavorables du marché du minerai de fer pèsent sur les volumes de vente et la rentabilité du segment Mine & Forêts

Un dividende intérimaire exceptionnel de 2,05 € par action a été versé le 5 août dernier a

Une nouvelle ligne de crédit renouvelable de 750 millions d’euros a été mise en place, en ligne avec le profil Investment Grade du Groupe

Le RBE Groupe est attendu entre 170 et 210 millions de dollars au quatrième trimestre 2026

FAITS MARQUANTS ET PERSPECTIVES

Résultats du Troisième Trimestre 2026

RBE Groupe de 181 millions de dollars, en baisse de 26 % par rapport au troisième trimestre 2025, avec une marge brute d’exploitation de 18,9 %. Le RBE par tonne du segment Tubes est de 592 dollars soit une baisse séquentielle de 18 %. Cela reflète des effets prix/mix moins favorables, la hausse des coûts, notamment de logistique au Moyen-Orient qui seront en grande partie remboursés au cours des prochains trimestres, ainsi qu’une perturbation opérationnelle temporaire aux États-Unis liée à un sous-traitant. Le RBE du segment Mine & Forêts s’établit à 30 millions de dollars, en baisse de 27 % par rapport au troisième trimestre 2025. Il reflète la baisse des prix du minerai de fer et des volumes vendus, la demande ayant été pénalisée par la hausse des coûts du fret maritime vers la Chine.

Flux de trésorerie disponible ajusté de 79 millions de dollars et génération de trésorerie globale de 8 millions de dollars avant produits des bons de souscription d’actions, et ce après 50 millions de dollars de décaissements liés à d’autres éléments de trésorerie, notamment le solde des paiements au titre de l’année 2026 relatifs au désengagement de Vallourec dans HKM.

À la clôture du trimestre, Vallourec affiche une dette nette de 100 millions de dollars, après 349 millions de dollars de produits issus de l’exercice des bons de souscription d’actions et 632 millions de dollars de retours aux actionnaires versés au cours du trimestre.





Le RBE Groupe au quatrième trimestre 2026 est attendu entre 170 et 210 millions de dollars

Pour le segment Tubes, les volumes et le RBE par tonne devraient être globalement en ligne avec ceux du troisième trimestre 2026, compte tenu d’un mix comparable, de coûts supplémentaires liés aux expéditions au Moyen-Orient et de l’impact de la perturbation opérationnelle temporaire aux États-Unis. Ces perspectives supposent que les délais de déchargement ne s’aggravent pas dans les ports du Moyen-Orient au sud du détroit d’Ormuz et que la situation géopolitique dans la région ne se détériore pas de manière significative.

Dans le segment Mine & Forêts, la production vendue devrait atteindre environ 1,1 million de tonnes.

Perspectives pour l’ensemble de l’année 2026 :

Le RBE Groupe pour l’ensemble de l’exercice est attendu entre 760 et 800 millions de dollars.

Pour le segment Mine & Forêts, la production vendue devrait être légèrement inférieure à 5 millions de tonnes sur l’ensemble de l’année.

Chiffres Clés Trimestriels ($M) b

En millions de dollars (sauf si spécifié) T3 2026 T2 2026 T3 2025* Variation vs. T2 2026 Variation vs. T3 2025 Production vendue de Tubes (milliers de tonnes) 274 244 303 30 (29) Production vendue de minerai de fer (millions de tonnes) 1,1 1,2 1,6 (0,1) (0,4) Chiffre d'affaires Groupe 956 886 1 068 70 (112) Résultat Brut d'Exploitation Groupe 181 190 244 (9) (64) (en % du CA) 18,9% 21,4% 22,9% (2,5) pp (4,0) pp Résultat d'exploitation 110 103 220 8 (110) Résultat net, part du Groupe 66 45 152 21 (86) Flux de trésorerie disponible ajusté 79 125 83 (47) (4) Génération de trésorerie globale 357 118 78 238 279 Trésorerie nette (dette nette) (100) 183 (164) (283) 65

Philippe Guillemot, Président du Conseil d'administration et Directeur Général, a déclaré :

« Vallourec a enregistré un troisième trimestre résilient, marqué par une hausse séquentielle des volumes et du chiffre d’affaires du segment Tubes. La rentabilité a été affectée par des coûts additionnels au Moyen-Orient, qui seront en grande partie remboursés au cours des prochains trimestres, ainsi que par un mix moins porteur et un contexte de prix défavorable dans le segment Mine & Forêts. Une perturbation opérationnelle temporaire liée à un sous-traitant a limité l’amélioration séquentielle de nos activités aux États-Unis au troisième trimestre, qui s’est révélée inférieure à nos attentes. Après avoir versé un dividende intérimaire exceptionnel de 2,05 € par action, soit la distribution aux actionnaires la plus élevée de l’histoire du Groupe, et procédé à la conversion de bons de souscription, nous avons clôturé le trimestre avec une dette nette de 100 millions de dollars, bien en deçà des limites fixées par notre politique en matière de levier financier.

Au Moyen-Orient, alors que les exportations de pétrole brut ont augmenté et que l’activité de forage s’est partiellement rétablie, la sécurité maritime s’est détériorée à la fin du troisième trimestre et au début du quatrième trimestre, et a entrainé des perturbations logistiques et une hausse des coûts qui ont retardé nos livraisons et notre facturation. Alors que les stocks de tubes dans la région ont largement diminué, il devient essentiel de donner la priorité aux expéditions de tubes afin de maintenir les opérations de forage et de garantir un niveau de stocks adéquat.

Pour le reste de l’année, la reprise des hostilités au Moyen-Orient a réduit la visibilité et accru les risques liés aux expéditions à court terme. La perturbation opérationnelle temporaire aux États-Unis devrait également limiter l’amélioration séquentielle que nous avions anticipée au quatrième trimestre. Néanmoins nous nous attendons à un RBE au quatrième trimestre en ligne avec le troisième trimestre.

En dehors du Moyen-Orient, nous observons des signes clairs d’amélioration de la demande, avec une reprise généralisée de l’activité de forage dans les bassins internationaux. Cette tendance devrait se renforcer progressivement tout au long de 2027 grâce à un nombre croissant de projets d’exploration et de production approuvés. Au cours du trimestre, nous avons annoncé de nouveaux contrats offshore majeurs dans notre activité de projets Line Pipe à cycles longs, notamment au Brésil, en Angola et en Azerbaïdjan. Ces contrats viennent augmenter la visibilité de notre activité tout au long de l’année 2027.

Aux États-Unis, le marché conserve une excellente dynamique. La demande solide est en hausse, les stocks réduits continuent de diminuer, et les volumes d’importation de tubes sans soudure restent limités grâce à plusieurs décisions favorables du ministère du Commerce en matière de concurrence équitable. Les prix de marché ont progressé pendant neuf mois consécutifs, et les échanges avec nos clients indiquent une poursuite de la croissance de l’activité, tant dans les secteurs du pétrole et du gaz que dans celui de la géothermie.

Par conséquent et malgré les perturbations à court terme, nous sommes confiants dans la trajectoire du Groupe et dans notre capacité à générer une croissance rentable tout au long de l’année 2027 et au-delà»

ANALYSE DES RÉSULTATS CONSOLIDÉS

Analyse des résultats du troisième trimestre

Au T3 2026, Vallourec a enregistré un chiffre d’affaires de 956 millions de dollars , en baisse de 10 % d’une année sur l’autre, contre 1 068 millions de dollars au T3 2025. Par rapport au chiffre d’affaires de 886 millions de dollars enregistré au T2 2026, le chiffre d’affaires a progressé de 8 % séquentiellement, reflétant la hausse des volumes de tubes, partiellement compensée par la baisse des volumes de l’activité Mine & Forêts.

Le Résultat Brut d’Exploitation s’est élevé à 181 millions de dollars , soit 18,9 % du chiffre d’affaires, contre 244 millions de dollars, soit 22,9 % du chiffre d’affaires, au T3 2025. Cette évolution reflète la hausse des coûts, notamment des coûts logistiques liés aux livraisons vers le Moyen-Orient, un effet prix/mix moins favorable, une perturbation opérationnelle temporaire survenue aux États-Unis et la baisse de la contribution du segment Mine & Forêts. Par rapport à la marge de RBE de 21,4 % enregistrée au T2 2026, la marge de RBE a reculé de 2,5 points de pourcentage. La marge industrielle s’est établie à 266 millions de dollars, contre 314 millions de dollars au T3 2025. Les frais commerciaux, généraux et administratifs se sont élevés à 88 millions de dollars, contre 97 millions de dollars au T3 2025.

Le résultat d’exploitation s’est élevé à 110 millions de dollars , contre 220 millions de dollars au T3 2025, qui avait bénéficié d’une plus-value liée à la cession de Serimax.

Le résultat financier s’est établi à -15 millions de dollars , contre -21 millions de dollars au T3 2025.

La charge d’impôt s’est élevée à -25 millions de dollars , contre -40 millions de dollars au T3 2025.

Le résultat net s’est élevé à 70 millions de dollars , contre 159 millions de dollars au T3 2025.

Le résultat net, part du Groupe, s’est élevé à 66 millions de dollars , contre 152 millions de dollars au T3 2025. Par rapport aux 45 millions de dollars enregistrés au T2 2026, le résultat net, part du Groupe, a augmenté de 47 % séquentiellement.

Le résultat net dilué par action s’est établi à 0,25 dollar, contre 0,61 dollar au T3 2025 . Le nombre moyen pondéré d’actions diluées s’est élevé à 260 millions, contre 250 millions au T3 2025.

Analyse des résultats des neuf premiers mois

Au cours des neuf premiers mois de 2026, Vallourec a enregistré un chiffre d’affaires de 2 816 millions de dollars, en baisse de 9 % d’une année sur l’autre . Par rapport au chiffre d’affaires de 3 094 millions de dollars enregistré au cours des neuf premiers mois de 2025, le chiffre d’affaires a diminué de 278 millions de dollars, reflétant la baisse des volumes des segments Tubes et Mine & Forêts.

Le Résultat Brut d’Exploitation s’est élevé à 590 millions de dollars, soit 21,0 % du chiffre d’affaires , contre 669 millions de dollars, soit 21,6 % du chiffre d’affaires, au cours des neuf premiers mois de 2025. La marge industrielle s’est établie à 848 millions de dollars, contre 940 millions de dollars au cours de la même période de l’année précédente, tandis que les frais commerciaux, généraux et administratifs se sont élevés à 269 millions de dollars, contre 286 millions de dollars.

Le résultat d’exploitation s’est élevé à 369 millions de dollars , contre 488 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2025. Ce résultat d’exploitation comprenait -25 millions de dollars liés à des cessions d’actifs, à des coûts de restructuration et à d’autres éléments, contre -18 millions de dollars au cours de la même période de l’année précédente.

Le résultat financier s’est établi à -50 millions de dollars , contre -38 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2025.

La charge d’impôt s’est élevée à -97 millions de dollars , contre -143 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2025. Il en a résulté un résultat net, part du Groupe, positif de 197 millions de dollars, contre 285 millions de dollars au cours de la même période de l’année précédente.

Le résultat net dilué par action s’est établi à 0,82 dollar , contre 1,14 dollar au cours des neuf premiers mois de 2025.

ANALYSE DES RÉSULTATS PAR SEGMENT

Analyse des résultats du troisième trimestre

Tubes : au T3 2026, le chiffre d’affaires du segment Tubes s’est élevé à 887 millions de dollars , soit une baisse de 11 % d’une année sur l’autre par rapport aux 995 millions de dollars enregistrés au T3 2025. Par rapport au chiffre d’affaires de 811 millions de dollars enregistré au T2 2026, le chiffre d’affaires du segment Tubes a augmenté de 9 % séquentiellement, avec des volumes vendus en hausse de 12 %. Les ventes du segment Pétrole & Gaz et Pétrochimie ont augmenté de 15 % par rapport au trimestre précédent, portées par la croissance dans toutes les régions, tandis que les ventes dans la Production d’électricité ont reculé et celles dans l’Industrie sont restées stables. Le prix de vente moyen a diminué de 1 % d’une année sur l’autre et de 3 % séquentiellement par rapport au deuxième trimestre 2026. Le RBE a atteint 162 millions de dollars au T3 2026 , en baisse de 26 % d’une année sur l’autre par rapport aux 218 millions de dollars du T3 2025, et de 8 % séquentiellement par rapport aux 176 millions de dollars du T2 2026 . Le RBE par tonne a diminué à 592 $/t , contre 718 $/t au T3 2025, soit une baisse de 18 % d’une année sur l’autre et de 18 % séquentiellement par rapport aux 722 $/t du T2 2026, principalement en raison de coûts logistiques plus élevés pour les expéditions vers le Moyen-Orient, d’un mix moins favorable et d’une perturbation opérationnelle temporaire survenue aux États-Unis, qui a affecté les volumes et les marges.

Mine & Forêts : au T3 2026, la production vendue de minerai de fer s’est élevée à 1,1 million de tonnes , soit une baisse de 28 % d’une année sur l’autre par rapport aux 1,6 million de tonnes du T3 2025, les coûts de fret maritime vers la Chine ayant fortement augmenté, ce qui a réduit la compétitivité de la mine brésilienne. Le chiffre d’affaires du segment s’est élevé à 80 millions de dollars, en baisse de 18 % d’une année sur l’autre par rapport aux 97 millions de dollars du T3 2025. Le RBE s’est établi à 30 millions de dollars , en baisse de 27 % d’une année sur l’autre par rapport aux 42 millions de dollars enregistrés au T3 2025.

Analyse des résultats des neuf premiers mois

Tubes : au cours des neuf premiers mois de 2026, le chiffre d’affaires du segment Tubes a reculé de 8 % d’une année sur l’autre . Les volumes vendus ont diminué de 13 %, tandis que le prix de vente moyen a augmenté de 6 %. Le RBE du segment Tubes est passé de 551 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2025 à 535 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2026 .

Mine & Forêts : au cours des neuf premiers mois de 2026, la production vendue de minerai de fer s’est élevée à 3,7 millions de tonnes , en baisse de 22 % d’une année sur l’autre, tandis que le RBE du segment Mine & Forêts a atteint 101 millions de dollars , contre 149 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2025, reflétant la hausse des coûts de fret maritime mentionnés ci-dessus sur la demande.

FLUX DE TRÉSORERIE ET SITUATION FINANCIÈRE

Analyse des flux de trésorerie du troisième trimestre

Au T3 2026, le flux de trésorerie opérationnel ajusté s'est élevé à 135 millions de dollars , contre 196 millions de dollars au T3 2025. Les impôts sur les bénéfices payés se sont élevés à -34 millions de dollars, contre -42 millions de dollars au T3 2025.

Le flux de trésorerie disponible ajusté s’est élevé à 79 millions de dollars , contre 83 millions de dollars au T3 2025. Le trimestre a été marqué par une sortie de trésorerie de 7 millions de dollars liée au besoin en fonds de roulement, des écarts de change positifs de 11 millions de dollars et des investissements industriels de 60 millions de dollars.

La génération de trésorerie globale au T3 2026 a atteint 357 millions de dollars , contre 78 millions de dollars au T3 2025. Ce montant comprenait 349 millions de dollars d’encaissements provenant de l’exercice de bons de souscription d’actions, compensés par 21 millions de dollars de décaissements liés à la restructuration et à des éléments non récurrents, ainsi que par 50 millions de dollars de sorties de trésorerie liées à des cessions d’actifs et à d’autres éléments de trésorerie, principalement liés aux paiements relatifs au désengagement de Vallourec dans HKM.

La génération de trésorerie globale après retour aux actionnaires s’est élevée à -275 millions de dollars contre 77 millions de dollars au T3 2025, avec un retour aux actionnaires de 632 millions de dollars, dont 626 millions de dollars au titre des dividendes et 7 millions de dollars au titre des rachats d’actions.

Analyse des flux de trésorerie des neuf premiers mois

Le flux de trésorerie opérationnel ajusté des neuf premiers mois de 2026 s'est élevé à 440 millions de dollars, contre 490 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2025. Les éléments du RBE sans incidence sur la trésorerie se sont élevés à -14 millions de dollars, contre -37 millions de dollars, et les impôts sur les bénéfices payés à -112 millions de dollars, contre -120 millions de dollars.

Le flux de trésorerie disponible ajusté des neuf premiers mois de 2026 s’est élevé à 381 millions de dollars, contre 363 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2025. Vallourec a bénéficié d’une libération de fonds de roulement de 77 millions de dollars, contre 95 millions de dollars au cours de la même période de l’année précédente. Les écarts de change ont été positifs à hauteur de 31 millions de dollars, contre -86 millions de dollars, tandis que les investissements industriels se sont élevés à 168 millions de dollars, contre 135 millions de dollars.

La génération de trésorerie globale au cours des neuf premiers mois de 2026 s’est élevée à 610 millions de dollars, contre 254 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2025. Ce montant comprenait 349 millions de dollars d’encaissements provenant de l’exercice de bons de souscription d’actions.

La génération de trésorerie globale après retour aux actionnaires au cours des neuf premiers mois de 2026 s’est élevée à -143 millions de dollars. Ce chiffre reflète -753 millions de dollars de retours aux actionnaires, dont 626 millions de dollars de dividendes et 127 millions de dollars de rachats d’actions, contre -419 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2025.

Dette et Liquidité

Au 30 septembre 2026, la dette nette c de Vallourec s’est élevée à 100 millions de dollars , contre une trésorerie nette de 46 millions de dollars au 31 décembre 2025. La dette brute s’élevait à 1 012 millions de dollars, contre 1 013 millions de dollars au 31 décembre 2025. La dette à long terme s’élevait à 739 millions de dollars et la dette à court terme à 273 millions de dollars.

Au 30 septembre 2026, la situation de liquidité de Vallourec est restée très solide, à 1,8 milliard de dollars , dont 960 millions de dollars de trésorerie et équivalents de trésorerie, 625 millions de dollars de capacité disponible au titre de la ligne de crédit renouvelable (RCF) et 189 millions de dollars de capacité disponible au titre de la ligne de crédit adossée à des actifs (ABL) d .

MISE À JOUR SUR LE PROJET DE PHASE 2 DE LA MINE

Vallourec annonce une révision du périmètre de la phase 2 d’extension de sa mine de minerai de fer de Pau Branco au Brésil, par rapport aux éléments présentés lors du Capital Markets Day de 2023.

Suite à la finalisation réussie de la Phase 1, qui a permis d’atteindre l’objectif cumulé de RBE 2024-2026 annoncé lors du Capital Markets Day 2023, Vallourec a poursuivi l’avancement de la Phase 2 dont les démarches d’obtention des autorisations ainsi que la réalisation d’études environnementales et géologiques. Ces études ont mis en évidence une qualité de minerai de fer inférieure aux attentes, bien que du minerai de haute qualité reste accessible à court terme. Par ailleurs, les conditions actuelles du marché mondial du minerai de fer sont défavorables, en raison de prix plus faibles et de coûts de fret maritime élevés.

Vallourec a par conséquent revu le périmètre de la phase 2 d’extension de sa mine afin de se concentrer sur l’extraction de minerai de haute qualité, qui présente des taux de récupération élevés, et est accessible à court terme. Le projet ainsi révisé nécessite des dépenses d’investissement nettement inférieures à celles initialement prévues lors du Capital Markets Day de 2023. Il permettra de maintenir un objectif de production annuelle normalisée d’environ 6 millions de tonnes et restera globalement neutre en termes de génération de trésorerie à court terme par rapport au plan initial. Le démarrage est prévu à la mi-2027.

La modernisation de la deuxième unité de traitement du minerai a été reportée et sera envisagée dans le cadre d’une éventuelle Phase 3. Cet éventuel investissement futur sera réévalué à l’issue des études d’ingénierie et de géologie, dont l’achèvement est prévu à la mi-2027.

A court terme et compte tenu des conditions de marché actuelles, Vallourec estime qu’il est plus créateur de valeur d’orienter ses investissements vers des opportunités plus attractives au sein de son cœur de métier, le segment Tubes.

INFORMATIONS ET DECLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées à l’aide de la terminologie prospective, notamment les termes «croire», «s’attendre à», «anticiper», «peut», «présumer», «planifier», «avoir l’intention de», «sera», «devrait», «estimation», «risque» et/ou, dans chaque cas, leur contraire, ou d’autres variantes ou terminologies comparables. Ces déclarations prospectives comprennent tout sujet qui ne porte pas sur des faits historiques et incluent des déclarations relatives aux intentions, aux convictions ou aux attentes actuelles de la Société, notamment en ce qui concerne les résultats d'exploitation, la situation financière, la liquidité, les perspectives, la croissance et les stratégies de la Société et les industries dans lesquelles elle exerce une activité. Bien que Vallourec estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent document, les lecteurs sont avertis que de par leur nature, les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures et que les résultats d'exploitation, la situation financière et la liquidité de Vallourec ou de l'une de ses filiales et le développement des secteurs dans lesquels ils opèrent peuvent différer sensiblement de ceux réalisés dans ou suggérées par les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, en raison d'un certain nombre de risques, connus ou inconnus, d'incertitudes et d’autres facteurs, dont la plupart sont difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Vallourec et notamment les risques développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Vallourec auprès de l'AMF, y compris ceux répertoriés dans la section «Facteurs de risques» du Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de l'AMF le 26 mars 2026 sous le numéro de dépôt n° D. 26-0145, chacun de ces documents étant disponible sur le site de Vallourec (www.vallourec.com).

En conséquence, toute précaution doit être prise dans l'utilisation de ces déclarations prospectives. Ce document contient des informations prospectives qui ne peuvent s’apprécier qu’au jour de sa diffusion. Vallourec ne prend aucun engagement de compléter, mettre à jour ou modifier ces déclarations prospectives en raison d’une information nouvelle, d’un événement futur ou de toute autre raison excepté en application des dispositions légales et réglementaires. Ce communiqué ne constitue ni une offre d'achat ou d'échange, ni une sollicitation d'une offre de vente ou d'échange d’actions ou autres titres de Vallourec. Pour toute information complémentaire, se reporter au site internet www.vallourec.com.

Les dividendes futurs et les autorisations de rachat d'actions seront évalués chaque année par le Conseil d'Administration, en tenant compte de tout facteur pertinent futur, et seront soumis à l'approbation des actionnaires. Le Conseil d'Administration aura toute latitude pour procéder à des rachats d'actions tout au long de l'année, dans les limites autorisées par la résolution correspondante approuvée par l'Assemblée Générale Annuelle.

Présentation des résultats du T3 2026

Conférence téléphonique et webcast en anglais le 20 novembre à 9h30 (heure de Paris)

Pour regarder le webcast : https://vallourec.engagestream.euronext.com/2026-q3-analyst

Pour participer à la conférence téléphonique, merci de vous inscrire afin de recevoir les informations nécessaires pour vous connecter : https://engagestream.euronext.com/vallourec/2026-q3-analyst/dial-in

L’audio webcast et la présentation seront disponibles sur le site web de Vallourec à l’adresse suivante: https://www.vallourec.com/en/investors





À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

Calendrier

26 février 2027 Publication des résultats du quatrième trimestre et de l’exercice 2026

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Relations Investisseurs

Daniel Thomson

Tel: +44 (0)75 91 83 74 05

daniel.thomson@vallourec.com Relations Presse

Taddeo - Romain Grière

Tel: +33 (0) 7 86 53 17 29

romain.griere@taddeo.fr

Relations actionnaires individuels

N° Vert : 0 805 65 10 10

actionnaires@vallourec.com

Nicolas Escoulan

Tel: +33 (0)6 42 19 14 74

nicolas.escoulan@taddeo.fr



Les comptes consolidés sont inclus dans la version PDF du communiqué.

a L’Assemblée générale annuelle du 27 mai 2027 constatera qu’un acompte sur dividende de 2,05 € par action a été versé en 2026 et sera appelée à se prononcer sur le solde éventuel du dividende au titre de l’exercice 2026.

b voir en annexe les chiffres comparatifs en euros

* Vallourec a modifié la devise de présentation des comptes consolidés du Groupe, passant de l'euro au dollar américain, à compter du 1 er janvier 2026. Les informations comparatives 2025 ont été retraitées (voir en annexe pour les chiffres comparatifs en euros).

c Vallourec a mis en place des cross-currency swaps (CCS) à 4 ans pour couvrir l'exposition au risque de change EUR/USD lié à ses Obligations Senior en dollar à maturité 2032. La juste valeur des CCS liés à la couverture EUR/USD du principal des obligations est par conséquent incluse dans la définition de la dette nette.

d Au 30 septembre 2026, la base d'emprunt de cette facilité était d'environ 200 millions de dollars. La disponibilité du financement indiquée est nette d'environ 11 millions de dollars de lettres de crédit émises et d'autres éléments.

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