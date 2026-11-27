Adoption de l’intégralité des 7 résolutions à titre ordinaire présentées par la Société





Paris (France) et Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 27 novembre 2026 – Biophytis SA (Euronext Growth Paris : ALBPS) (« Biophytis » ou la « Société »), entreprise pionnière dans le développement de thérapies transformatrices impactant la longévité, annonce que l’Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire), réunie ce jour à 14h, a approuvé l’intégralité des 7 résolutions à titre ordinaire soumises à son approbation, notamment celle portant sur l’approbation des comptes clos au 31 décembre 2025.



Le quorum constaté s’est établi à 15,69 % des actions ayant le droit de vote, présentes ou représentées, ce qui n’a pas permis à l’Assemblée de délibérer sur sa partie extraordinaire.



Monsieur le président du Tribunal des activités économiques de Paris n’a pas fait droit à la demande de la Société de désigner un mandataire ad hoc chargé de représenter les actionnaires non présents afin d’assurer l’atteinte du quorum.