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Résultats cliniques de phase 2b positifs pour Merck dans la MASH
information fournie par Zonebourse 10/11/2026 à 07:18

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Le groupe pharmaceutique américain a présenté les résultats positifs de son essai clinique de phase 2b évaluant l'efinopegdutide.

Ce candidat-médicament injectable une fois par semaine par voie sous-cutanée est développé pour le traitement d'adultes atteints de stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH) présentant une fibrose hépatique de stade F2 ou F3.

Le produit a atteint son critère principal d'évaluation à 52 semaines : la proportion de patients atteignant une résolution de la MASH sans aggravation de la fibrose. Le profil de sécurité de l'efinopegdutide s'est révélé globalement comparable à celui du sémaglutide, marqué principalement par des effets indésirables gastro-intestinaux.

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