« Rester investi dans les actifs risqués », l'une des convictions d'investissement de Lombard Odier

(AOF) - « Rester investi dans les actifs risqués ». C'est l'une des convictions d'investissement pour 2021 de Stéphane Monier, directeur des investissements chez Lombard Odier. L'actualité sur les vaccins contre le Covid et les mesures de relance monétaire et budgétaire devraient accélérer la guérison économique, explique l'expert. Les bénéfices des entreprises ont surpris à la hausse au troisième trimestre, et compte tenu des taux d'intérêt bas, les actions devraient continuer à progresser et les stratégies de portage offrir des rendements supplémentaires.

" Les solides perspectives à moyen terme récompenseront les portefeuilles qui restent investis et bien diversifiés, tout en relevant graduellement leur exposition à certaines valeurs cycliques qui ont sous-performé en 2020 ", conclut Stéphane Monier.