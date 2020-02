Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Restaurant Brands : légère hausse du BPA trimestriel Cercle Finance • 10/02/2020 à 14:32









(CercleFinance.com) - Restaurant Brands International publie ce lundi, avant l'ouverture de Wall Street, des comptes trimestriels marqués par un bénéfice par action en données ajustées en hausse, passant de 68 à 75 cents. Les revenus du groupe, pour leur part, passent de 1,385 à 1,479 milliard de dollars, pour un EBITDA ajusté de 622 millions de dollars (après 581 millions au T4 2018). Sur l'année, le BPA ajusté passe de 2,63 à 2,72 dollars. Le chiffre d'affaires 2019 s'affiche pour sa part à 5,6 milliards de dollars, après 5,357 milliards en 2018.

Valeurs associées RESTAURANT BRAND TSX 0.00%