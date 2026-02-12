 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Restaurant Brands, la société mère de Burger King, dépasse les estimations de ventes grâce à sa stratégie de prix abordables
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 14:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture générale)

Restaurant Brands a annoncé jeudi des ventes supérieures aux estimations pour le quatrième trimestre, grâce à la vigueur de ses points de vente internationaux Burger King, alors même qu'elle est confrontée à une forte concurrence pour ses menus à prix réduits aux États-Unis.

Les chaînes de restauration rapide ont mis l'accent sur les prix abordables, en proposant certains produits à des prix plus bas pour attirer les consommateurs qui se détournaient des restaurants en raison des prix élevés des menus au cours des deux dernières années.

Le leader du secteur, McDonald's MCD.N , a dépassé les estimations de ventes trimestrielles comparables mondiales de (), tout en intensifiant son marketing pour stimuler la demande.

Burger King aux États-Unis a proposé des offres groupées sur son menu, à 5 dollars pour deux articles et 7 dollars pour trois, et a également lancé des offres limitées telles que la à 4,99 dollars .

Les ventes de Burger King U.S. dans les mêmes magasins ont augmenté de 2,6 % au cours du trimestre, mais n'ont pas atteint les estimations qui tablaient sur une hausse de 3,5 %. Les actions de la société cotée en bourse aux États-Unis ont baissé d'environ 3 % dans les échanges de pré-ouverture. Toutefois, le segment international de Burger King a vu la croissance de ses ventes comparables s'accélérer à 5,8 %, contre 4,9 % il y a un an. Ce segment est dominé par les points de vente d'Europe occidentale et d'Australie, selon une note de TD Cowen. Tim Hortons, qui compte plus de 4 000 magasins au Canada et représente environ 42 % du bénéfice d'exploitation de la société, a fait état d'une hausse de 2,9 % des ventes trimestrielles des magasins comparables, mais n'a pas atteint les estimations qui tablaient sur une hausse de 3,7 %. La plus petite chaîne de Restaurant Brands, Popeyes, a annoncé une baisse de 4,9 % de ses ventes trimestrielles, car les points de vente de poulet, qui proposent des produits plus chers que KFC , n'ont pas réussi à attirer les consommateurs.

Une autre chaîne relativement plus chère, Chipotle Mexican Grill CMG.N , a également prévu des ventes annuelles faibles au début du mois, ce qui indique que les clients préfèrent les repas à bas prix dans un contexte d'inflation persistante et d'incertitude économique.

Restaurant Brands a affiché un bénéfice ajusté de 96 cents par action pour le trimestre, dépassant les estimations de 95 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

La société a déclaré une croissance trimestrielle des ventes de magasins comparables de 3,1 %, par rapport aux estimations d'une hausse de 2,73 %.

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

CHIPOTLE MEXICAN
37,190 USD NYSE 0,00%
MCDONALD'S
323,230 USD NYSE 0,00%
RESTAURANT BRAND
96,290 CAD TSX 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 12.02.2026 15:28 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse, HP, Dell, American Electric Power, AppLovin) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,19% pour ... Lire la suite

  • Le directeur général du géant pharmaceutique français Sanofi, Paul Hudson, le 30 avril 2024 à Paris ( AFP / MIGUEL MEDINA )
    Sanofi évince son DG Paul Hudson, remplacé par la patronne de Merck
    information fournie par AFP 12.02.2026 15:20 

    Après plus de 6 ans à la tête de Sanofi , Paul Hudson, quittera ses fonctions de directeur général le 17 février, le conseil d’administration du groupe pharmaceutique français ayant décidé de ne pas renouveler son mandat d’administrateur. Sa remplaçante, l'actuelle ... Lire la suite

  • ( AFP / ADEM ALTAN )
    Turquie: la banque centrale relève ses prévisions d'inflation
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.02.2026 15:03 

    La banque centrale turque a relevé jeudi ses prévisions d'inflation, estimant que celle-ci se situerait entre 15% et 21% en fin d'année, a annoncé son gouverneur. La banque tablait jusqu'ici sur une inflation entre 13% et 19% fin 2026. "Nous avons revu à la hausse ... Lire la suite

  • Photo non datée fournie par le ministère américain de la Justice le 19 décembre 2025, montrant Jeffrey Epstein, mort dans sa cellule en 2019 ( US Department of Justice / Handout )
    Des comptes pro-Kremlin utilisent les dossiers Epstein pour désinformer
    information fournie par AFP 12.02.2026 14:59 

    Des comptes pro-Kremlin sur les réseaux sociaux exploitent la nouvelle avalanche de documents liés au criminel sexuel Jeffrey Epstein pour continuer de propager des allégations contre l'Ukraine et sur le trafic d'enfants, selon des recherches effectuées par l'AFP ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank