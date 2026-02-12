Restaurant Brands, la société mère de Burger King, dépasse les estimations de ventes grâce à sa stratégie de prix abordables

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture générale)

Restaurant Brands a annoncé jeudi des ventes supérieures aux estimations pour le quatrième trimestre, grâce à la vigueur de ses points de vente internationaux Burger King, alors même qu'elle est confrontée à une forte concurrence pour ses menus à prix réduits aux États-Unis.

Les chaînes de restauration rapide ont mis l'accent sur les prix abordables, en proposant certains produits à des prix plus bas pour attirer les consommateurs qui se détournaient des restaurants en raison des prix élevés des menus au cours des deux dernières années.

Le leader du secteur, McDonald's MCD.N , a dépassé les estimations de ventes trimestrielles comparables mondiales de (), tout en intensifiant son marketing pour stimuler la demande.

Burger King aux États-Unis a proposé des offres groupées sur son menu, à 5 dollars pour deux articles et 7 dollars pour trois, et a également lancé des offres limitées telles que la à 4,99 dollars .

Les ventes de Burger King U.S. dans les mêmes magasins ont augmenté de 2,6 % au cours du trimestre, mais n'ont pas atteint les estimations qui tablaient sur une hausse de 3,5 %. Les actions de la société cotée en bourse aux États-Unis ont baissé d'environ 3 % dans les échanges de pré-ouverture. Toutefois, le segment international de Burger King a vu la croissance de ses ventes comparables s'accélérer à 5,8 %, contre 4,9 % il y a un an. Ce segment est dominé par les points de vente d'Europe occidentale et d'Australie, selon une note de TD Cowen. Tim Hortons, qui compte plus de 4 000 magasins au Canada et représente environ 42 % du bénéfice d'exploitation de la société, a fait état d'une hausse de 2,9 % des ventes trimestrielles des magasins comparables, mais n'a pas atteint les estimations qui tablaient sur une hausse de 3,7 %. La plus petite chaîne de Restaurant Brands, Popeyes, a annoncé une baisse de 4,9 % de ses ventes trimestrielles, car les points de vente de poulet, qui proposent des produits plus chers que KFC , n'ont pas réussi à attirer les consommateurs.

Une autre chaîne relativement plus chère, Chipotle Mexican Grill CMG.N , a également prévu des ventes annuelles faibles au début du mois, ce qui indique que les clients préfèrent les repas à bas prix dans un contexte d'inflation persistante et d'incertitude économique.

Restaurant Brands a affiché un bénéfice ajusté de 96 cents par action pour le trimestre, dépassant les estimations de 95 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

La société a déclaré une croissance trimestrielle des ventes de magasins comparables de 3,1 %, par rapport aux estimations d'une hausse de 2,73 %.