Restaurant Brands dépasse ses estimations de ventes trimestrielles grâce à l'amélioration de la demande en restauration rapide

par Anuja Bharat Mistry

Restaurant Brands QSR.N QSR.TO a dépassé les estimations de revenus trimestriels jeudi, grâce à ses efforts de marketing qui ont stimulé la demande pour Burger King et d'autres marques aux États-Unis et sur les marchés internationaux.

Toutefois, l'augmentation des dépenses a entraîné une baisse des bénéfices, ce qui a fait chuter les actions de la société cotée en bourse aux États-Unis d'environ 3 % dans les premiers échanges.

La société s'est appuyée sur des films tels que "How to train your Dragon" et sur des partenariats avec l'acteur Ryan Reynolds pour attirer les clients dans les régions clés telles que les États-Unis et le Canada.

Les offres de repas à valeur ajoutée à partir de 5 $, également introduites par les grandes chaînes de restauration rapide Yum Brands YUM.N et McDonald's MCD.N alors que les dépenses de consommation aux États-Unis connaissent une baisse , ont stimulé le trafic piétonnier chez Burger King.

Les politiques commerciales imprévisibles de l'administration Trump ont perturbé les activités commerciales et ébranlé les consommateurs, en particulier les groupes à faible revenu, qui recherchent de plus en plus les bonnes affaires et réduisent leurs plans de sortie au restaurant alors qu'ils sont aux prises avec la hausse des prix.

"Nous avons constaté une performance un peu plus faible dans certaines des cohortes à faible revenu aux États-Unis, et une performance un peu meilleure dans les groupes à revenu moyen et élevé", a déclaré Josh Kobza, directrice générale de Restaurant Brands, à Reuters.

La société a enregistré un bénéfice ajusté de 94 cents par action, en hausse par rapport aux 86 cents de l'année précédente, mais n'a pas atteint les estimations des analystes qui tablaient sur un bénéfice de 97 cents par action.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 2,41 milliards de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 2,32 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes trimestrielles des magasins Burger King aux États-Unis ont augmenté de 1,5 %, après avoir progressé de 0,1 % l'année précédente.

Les ventes comparables dans les segments internationaux de la société, qui comprennent des chaînes de restaurants telles que Burger King et Popeyes, ont augmenté de 4,2 %, contre une hausse de 2,6 % il y a un an.