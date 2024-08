Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Restaurant Brands: BPA accru de 3% au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 08/08/2024 à 14:02









(CercleFinance.com) - Restaurant Brands International (RBI), la maison-mère des enseignes Burger King et Tim Hortons, publie un BPA ajusté de 0,86 dollar au titre du deuxième trimestre 2024, en croissance organique de 3,1% en comparaison annuelle.



Son résultat opérationnel ajusté s'est accru de 9,3% en organique à 632 millions de dollars, pour des revenus en augmentation de 17,2% à 2,08 milliards, et une progression des ventes à l'échelle du système de 5% à plus de 11,2 milliards.



'L'équilibre entre investissements réfléchis et discipline des coûts nous permet de faire face aux pressions à court terme dans la consommation et d'obtenir des résultats durables pour notre entreprise et nos franchisés', commente son CEO Josh Kobza.





