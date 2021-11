Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Restaurant Brands : acquisition de Firehouse Subs information fournie par Cercle Finance • 15/11/2021 à 15:46









(CercleFinance.com) - Restaurant Brands International (RBI), la maison-mère notamment de l'enseigne Burger King, annonce un accord pour l'acquisition de la chaine américaine de sandwicheries Firehouse Subs, moyennant un milliard de dollars en numéraire. 'La transaction offre un potentiel de croissance unitaire à long terme important pour générer des rendements attrayants pour toutes les parties prenantes et devrait être immédiatement relutive pour le BPA dilué de RBI', explique le groupe basé à Toronto. RBI prévoit de financer l'acquisition au moyen d'une combinaison de liquidités et de dettes. Elle devrait être conclue au cours des prochains mois, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles et des approbations réglementaires.

Valeurs associées RESTAURANT BRAND TSX +1.32%