ResMed dépasse ses estimations de bénéfices trimestriels grâce à la forte demande pour ses appareils de sommeil

Le fabricant d'appareils médicaux ResMed RMD.N a dépassé jeudi les estimations de Wall Street pour son bénéfice du deuxième trimestre grâce à une forte demande pour ses appareils utilisés pour gérer l'apnée du sommeil.

La société fabrique un traitement non invasif connu sous le nom de machine de pression positive continue des voies respiratoires, ou CPAP, qui aide à gérer l'apnée du sommeil - un trouble courant caractérisé par de brèves interruptions de la respiration pendant le sommeil.

Certains analystes s'attendaient à ce que l'approbation aux États-Unis du Zepbound, le médicament phare d'Eli Lilly LLY.N pour traiter l'apnée du sommeil, réduise la demande pour les appareils de l'entreprise.

Cependant, ResMed a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les wearables grand public qui suivent la santé du sommeil et les thérapies GLP-1 telles que Zepbound encouragent davantage de patients à utiliser ses appareils.

"Alors que nous abordons le second semestre de l'exercice 2026, nous continuerons à investir dans l'innovation pour développer nos capacités en matière de santé numérique et élargir l'accès mondial à des soins vitaux, tout en assurant une croissance durable et rentable", a déclaré Mick Farrell, directeur général de l'entreprise.

Le chiffre d'affaires de ResMed au deuxième trimestre a augmenté de 11% à 1,42 milliard de dollars par rapport à l'année précédente, dépassant légèrement les estimations moyennes des analystes de 1,40 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a enregistré un bénéfice ajusté de 2,81 dollars par action pour le trimestre clos le 31 décembre, contre des estimations de 2,72 dollars par action.

Au dernier trimestre, ResMed a déclaré une charge de restructuration de 16 millions de dollars liée à des initiatives de planification de la main-d'œuvre à l'échelle de l'entreprise.