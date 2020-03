Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Réserver les masques aux personnels en première ligne, estime un ministre allemand Reuters • 31/03/2020 à 13:20









BERLIN, 31 mars (Reuters) - L'Allemagne veut réserver les masques de protection dont elle dispose aux personnels qui se retrouvent en première ligne dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus, notamment les soignants, a déclaré mardi le ministre des Finances, Olaf Scholz. Le ministre était interrogé sur une éventuelle obligation de port du masque à l'image d'une décision prise par la ville de Iéna, dans le land oriental de Thuringe, qui a ordonné aux habitants de porter un masque lorsqu'ils font leurs courses ou se déplacent dans les transports en commun. Iéna est la première ville allemande à avoir pris cette mesure. "D'ici une semaine, le port d'une protection au niveau de la bouche et du nez dans les magasins de Iéna, de même que dans les transports et bâtiments publics, sera obligatoire", précise la municipalité. Compte tenu de la pénurie de masques de protection, la ville indique qu'il sera autorisé d'entourer simplement le bas de son visage dans une serviette ou une écharpe. Iéna s'inspire de l'Autriche, où le chancelier Sebastian Kurz a annoncé lundi que le port de masques de protection même basiques serait obligatoire dans les supermarchés. Le taux d'infection reste "bien trop élevé", a expliqué le chef du gouvernement autrichien. "A partir du moment où ces masques sont disponibles devant les supermarchés, il sera obligatoire de les porter dans les supermarchés", a-t-il ajouté. (Michelle Martin et Madeline Chambers, avec François Murphy à Vienne version française Henri-Pierre André)

