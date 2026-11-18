REPUBLIÉ-Trump salue l'alliance de défense avec les Philippines à la veille des pourparlers avec la Chine

Le président américain Donald Trump s’est engagé mercredi à renforcer la coopération en matière de défense avec les Philippines, alors qu’il cherche à faire valoir les intérêts de Washington en Asie avant son déplacement à Shenzhen pour des entretiens cruciaux avec ses homologues chinois et russe.

Dans son discours d’ouverture lors de sa rencontre avec le président philippin Ferdinand Marcos Jr. à Manille, Trump a salué ce qu’il a qualifié de l’une des alliances les plus anciennes et les plus importantes des États-Unis dans le Pacifique. Le président américain doit gérer des tensions latentes avec Pékin, encore exacerbées par des restrictions commerciales faisant suite à des allégations impliquant le fondateur de Nvidia, Jensen Huang, et un espion chinois présumé.

“Nous renforçons également notre coopération en matière de défense, qui a toujours constitué un pilier essentiel de la sécurité dans cette partie du monde”, a déclaré Trump, ajoutant que les États-Unis avaient soutenu des augmentations historiques du financement militaire en faveur de Manille.

“On peut considérer les armes défensives, mais aussi les armes offensives . Personne ne fabrique d’armes comme nous le faisons, et nous les produisons beaucoup plus rapidement”, a-t-il déclaré.

“Tout le monde en veut, et nous ne traitons qu’avec nos amis.”

Trump est arrivé en Asie encore sous le choc des élections de mi-mandat dévastatrices, au cours desquelles les républicains ont subi des défaites cuisantes, ce qui soulève des questions quant à sa position politique sur la scène nationale.

Ses rencontres avec les dirigeants régionaux et, surtout, avec le président chinois Xi Jinping permettront de voir s’il est encore capable de projeter une image de force et d’exercer une influence sur la scène internationale.

TENSIONS EN MER DE CHINE DU SUD

Trump a entamé mardi sa tournée asiatique par une première rencontre avec les dirigeants du Quad , le groupe indo-pacifique réunissant les États-Unis, le Japon, l’Inde et l’Australie.

L’ordre du jour portait notamment sur les minéraux stratégiques qui alimentent les industries de haute technologie, la sécurité maritime et l’intelligence artificielle.

Alors que les dirigeants du Quad étaient réunis, Donald Trump a déclaré aux journalistes qu’il souhaitait s’assurer que l’avenir de l’IA soit façonné par des pays partageant les valeurs américaines.

Ces discussions seront suivies de près afin de déceler des signes de l’engagement de Washington envers la région indo-pacifique, alors que les alliés cherchent à obtenir des garanties quant à l’engagement américain en matière de sécurité et d’économie dans une région où la Chine reste un partenaire commercial dominant.

Pour Marcos, l’un des partenaires de sécurité les plus proches de Washington dans la région, ces discussions interviennent dans un contexte de tensions croissantes avec Pékin au sujet des zones contestées en mer de Chine méridionale.

Les Philippines ont demandé des garanties plus claires quant à la volonté des États-Unis de défendre leurs forces et leurs navires dans les eaux contestées, conformément à leur traité de défense mutuelle, et Marcos devait insister sur ce point.

Interrogé par un journaliste sur les tensions en mer de Chine méridionale, Trump a déclaré: “Cela ne m’inquiète pas du tout.”

Trump se rendra ensuite à Shenzhen pour rencontrer Xi jeudi, en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC). Les deux dirigeants devraient aborder les relations commerciales et économiques, les restrictions chinoises sur les exportations de terres rares et les mesures américaines limitant les ventes de semi-conducteurs de pointe figurant parmi les thèmes centraux.

RENCONTRE AVEC KIM, LE DIRIGEANT DE LA CORÉE DU NORD?

Trump a également évoqué la possibilité de rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, affirmant avoir demandé à Xi de l’aider à organiser une rencontre. Aucune rencontre n’a été confirmée, et la Corée du Nord ne semble guère intéressée par une reprise des relations diplomatiques.

“Il viendra peut-être. Je ne sais pas. Cela dépend du président Xi”, a déclaré Trump aux journalistes avant de quitter Washington lundi.

Donald Trump devait emmener avec lui en Chine Elon Musk, le milliardaire à la tête de Tesla et de SpaceX, où ses entreprises ont d’importants intérêts commerciaux. Michael Miebach, directeur général de Mastercard, et Raj Subramaniam, directeur général de FedEx, étaient également attendus lors d’événements liés à l’APEC, selon des sources proches des préparatifs.

Jensen Huang, qui participait régulièrement à des rencontres de haut niveau réunissant Donald Trump et des dirigeants asiatiques, ne devrait pas faire partie de la délégation après avoir démissionné de son poste de directeur général de Nvidia suite à des allégations selon lesquelles une femme avec laquelle il entretenait une relation aurait eu des liens avec les services de renseignement chinois. Jensen Huang a nié toute malversation. Avant de quitter Washington, Donald Trump a déclaré qu’il soutiendrait la réintégration de Jensen Huang à son poste.

Cette controverse rend encore plus délicates les discussions sur les restrictions américaines concernant les puces d’IA de pointe et l’accès de la Chine à cette technologie.

Trump doit également participer jeudi à une réunion trilatérale avec Xi et le président russe Vladimir Poutine, réunissant ainsi les dirigeants de trois grandes puissances nucléaires. Trump a indiqué que les discussions pourraient porter sur le contrôle des armes nucléaires et l’Iran, tandis que la guerre en Ukraine pourrait également être abordée. Les responsables et les analystes ont minimisé la perspective d’accords majeurs.

Cette rencontre pourrait inquiéter les alliés des États-Unis, qui observent comment Trump gère les relations avec deux des plus grands rivaux stratégiques de Washington.

“Sa volonté de s’engager de cette manière suggère une ouverture à l’idée d’un “G3” États-Unis-Chine-Russie”, a déclaré Oleg Ignatov, analyste senior spécialiste de la Russie à l’International Crisis Group. “Son intérêt pour de tels arrangements inquiète les alliés et partenaires des États-Unis, qui s’interrogent sur ce qu’il adviendra de leurs intérêts si ces trois puissances tentent de manœuvrer en les contournant ou en les ignorant.”