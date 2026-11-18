Le président américain Donald Trump rencontrera mercredi le président philippin Ferdinand Marcos Jr. avant de se rendre en Chine pour des pourparlers cruciaux avec ses homologues chinois et russe, dans le but de faire valoir les intérêts américains en Asie tout en gérant les tensions avec le principal rival stratégique de Washington.

La rencontre entre Trump et Marcos au palais présidentiel de Manille donnera au dirigeant philippin l’occasion de faire pression pour obtenir des engagements plus fermes des États-Unis en matière de sécurité, alors que la Chine intensifie ses activités en mer de Chine méridionale, objet de litiges.

Les deux dirigeants doivent tenir des entretiens bilatéraux et partager un déjeuner de travail avant que Trump ne s’envole pour Shenzhen, dans le sud de la Chine.

Trump est arrivé en Asie encore sous le choc d’une électorale dévastatrice aux élections de mi-mandat, au cours desquelles les républicains ont subi des défaites cuisantes, ce qui soulève des questions quant à sa position politique sur la scène nationale. Ses rencontres avec les dirigeants régionaux et, surtout, avec le président chinois Xi Jinping permettront de voir s’il est encore capable de projeter une image de force et d’exercer une influence sur la scène internationale.

TENSIONS EN MER DE CHINE DU SUD

Mardi, Trump a entamé sa tournée asiatique par une première rencontre avec les dirigeants du Quad , le groupe indo-pacifique réunissant les États-Unis, le Japon, l’Inde et l’Australie.

À l’ordre du jour figuraient les minéraux stratégiques qui alimentent les industries de haute technologie, la sécurité maritime et l’intelligence artificielle.

Alors que les dirigeants du Quad étaient réunis, Donald Trump a déclaré aux journalistes qu’il souhaitait s’assurer que l’avenir de l’IA soit façonné par des pays partageant les valeurs américaines.

Ces discussions seront suivies de près afin de déceler des signes de l’engagement de Washington envers la région indo-pacifique, alors que les alliés cherchent à obtenir des garanties quant à l’engagement sécuritaire et économique des États-Unis dans une région où la Chine reste un partenaire commercial dominant.

Pour Marcos, l’un des partenaires de sécurité les plus proches de Washington dans la région, ces discussions interviennent dans un contexte de tensions croissantes avec Pékin au sujet des revendications concurrentes en mer de Chine méridionale. Les Philippines ont demandé des garanties plus claires quant à la volonté des États-Unis de défendre leurs forces et leurs navires dans ces eaux contestées.

Trump se rendra ensuite à Shenzhen pour une rencontre jeudi avec Xi en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC). Les deux dirigeants devraient aborder les relations commerciales et économiques, les restrictions chinoises sur les exportations de terres rares et les mesures américaines limitant les ventes de semi-conducteurs de pointe figurant parmi les thèmes centraux.

RENCONTRE AVEC KIM, LE DIRIGEANT DE LA CORÉE DU NORD?

Trump a également évoqué la possibilité de rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, affirmant avoir demandé à Xi de l’aider à organiser une rencontre. Aucune rencontre n’a été confirmée, et la Corée du Nord ne semble guère intéressée par une reprise des relations diplomatiques.

« Il viendra peut-être. Je ne sais pas. Cela dépend du président Xi », a déclaré Trump aux journalistes avant de quitter Washington lundi.

Donald Trump devait emmener avec lui en Chine Elon Musk, le milliardaire à la tête de Tesla et de SpaceX, où ses entreprises ont d’importants intérêts commerciaux. Michael Miebach, directeur général de Mastercard, et Raj Subramaniam, directeur général de FedEx, étaient également attendus lors d’événements liés à l’APEC, selon des sources proches des préparatifs.

Jensen Huang, qui participait régulièrement à des rencontres de haut niveau réunissant M. Trump et des dirigeants asiatiques, ne devrait pas faire partie de la délégation après avoir démissionné de son poste de directeur général de Nvidia suite à des allégations selon lesquelles une femme avec laquelle il entretenait une relation aurait eu des liens avec les services de renseignement chinois. M. Huang a nié toute malversation. Avant de quitter Washington, M. Trump a déclaré qu’il soutiendrait la réintégration de M. Huang à son poste.

Cette controverse rend encore plus délicates les discussions sur les restrictions américaines concernant les puces d’IA de pointe et l’accès de la Chine à cette technologie.

Trump doit également participer jeudi à une réunion trilatérale avec Xi et Poutine, réunissant ainsi les dirigeants de trois grandes puissances nucléaires. Trump a indiqué que les discussions pourraient porter sur le contrôle des armes nucléaires et l’Iran, tandis que la guerre en Ukraine pourrait également être abordée. Les responsables et les analystes ont minimisé la perspective d’accords majeurs.

Cette rencontre pourrait inquiéter les alliés des États-Unis, qui observent la manière dont Trump gère les relations avec deux des plus grands rivaux stratégiques de Washington.

« Sa volonté de s’engager dans cette voie suggère une ouverture à l’idée d’un “G3” États-Unis-Chine-Russie », a déclaré Oleg Ignatov, analyste senior spécialiste de la Russie à l’International Crisis Group. « Son intérêt pour de tels arrangements inquiète les alliés et partenaires des États-Unis, qui s’interrogent sur ce qu’il adviendra de leurs intérêts si ces trois puissances tentent de manœuvrer en les contournant ou en les ignorant. »