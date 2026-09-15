REPUBLIÉ-Le service AWS d'Amazon ne parvient pas à rétablir l'accès à Bahreïn et à une zone de données cloud des Émirats arabes unis suite aux dégâts causés par la guerre

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Amazon Web Services ne parvient pas à rétablir l’accès à son infrastructure de cloud computing à Bahreïn et à l’une des trois zones d’hébergement de données aux Émirats arabes unis suite aux dégâts subis pendant la guerre avec l’Iran, selon une mise à jour consultée mardi par Reuters.

La division de cloud computing d’Amazon AMZN.O , AWS, a indiqué que les dégâts subis à Bahreïn concernaient plusieurs "zones de disponibilité", qui regroupent un ou plusieurs centres de données situés dans une même région géographique.

"Les dégâts subis par notre infrastructure ont touché plusieurs zones de disponibilité et ont dépassé ce que nos services régionaux et multi-AZ sont conçus pour supporter", indique une mise à jour d'AWS consultée par Reuters. AWS a précisé avoir aidé ses clients de Bahreïn à rétablir leurs opérations dans d'autres régions.