REPUBLIÉ - ANALYSE-La campagne de Trump en faveur des minerais n'a pas encore réussi à affaiblir l'emprise de la Chine à la veille des pourparlers avec Xi

Le président américain Donald Trump rencontre cette semaine le président chinois Xi Jinping alors qu’un élément clé de sa stratégie commerciale reste en suspens: garantir un approvisionnement national en minéraux critiques pour contrer la position dominante de Pékin.

De nombreux projets miniers américains sont encore à des années de la mise en production, malgré des milliards de dollars d’investissements fédéraux débloqués par l’administration Trump, ce qui rend les fabricants américains dépendants des matériaux chinois indispensables aux semi-conducteurs, à la robotique, aux systèmes d’armement et à l’essor de l’intelligence artificielle.

Cette dépendance place Trump dans une position délicate pour les négociations commerciales . Il ne peut pas faire trop de pression sur Xi concernant les droits de douane et les contrôles à l’exportation sans risquer de se voir priver de l’accès aux métaux, aimants et composés chimiques que les États-Unis ne produisent pas en quantités suffisantes, selon une demi-douzaine d’analystes interrogés par Reuters.

Xi a utilisé la position de la Chine en tant que premier producteur mondial de terres rares comme levier dans les négociations . L’année dernière, Pékin a restreint les exportations de ces minéraux et d’aimants, perturbant ainsi l’activité de Ford Motor F.N et d’autres constructeurs américains. Washington a négocié pour maintenir cet accès.

Le fossé entre les ambitions de Trump en matière de minéraux et la lenteur de leur mise en œuvre reflète la difficulté de reconstruire une industrie que les États-Unis avaient pratiquement abandonnée à la fin du XXe siècle, a déclaré Samir Kapadia, responsable des affaires commerciales au sein du cabinet de conseil en entreprise Vogel Group, basé à Washington.

« À l’heure actuelle, il y a plus de présentations PowerPoint que de permis; la question est donc de savoir combien de ces projets n’existent que sous forme de fichiers PDF et combien sont prêts à démarrer », a déclaré M. Kapadia.

La Maison Blanche n’a pas répondu à une demande de commentaire.

UN TEST DU POUVOIR DE NÉGOCIATION DE WASHINGTON

La rencontre avec Xi, prévue jeudi, mettra à l’épreuve la stratégie de Trump.

Trump et Xi pourraient convenir de prolonger leur trêve commerciale actuelle, qui doit expirer en janvier et comprend des dérogations aux contrôles à l’exportation pour certains minéraux critiques.

« Les Chinois utilisent le levier des minéraux critiques pour étrangler les États-Unis quand bon leur semble », a déclaré Rich Nolan, directeur de l’association professionnelle National Mining Association.

La Chine a déclaré avoir restreint l’accès à ces minéraux afin d’empêcher leur utilisation à des fins militaires. Elle a également accusé Washington d’abuser des contrôles à l’exportation en bloquant les exportations de semi-conducteurs vers la Chine.

Dans le même temps, les États-Unis ont pris du retard en matière de production. Leur capacité de production d’aimants au néodyme-fer-bore, utilisés dans les véhicules électriques et les équipements militaires, s’élevait à environ 4 500 tonnes métriques par an en 2025. Ce chiffre est à comparer aux quelque 210 000 tonnes métriques produites en Chine, selon l’Agence internationale de l’énergie.

Au-delà de l’exploitation minière, la Chine a passé des décennies à mettre en place les installations de traitement et de raffinage, l’expertise technique et les infrastructures de fabrication nécessaires pour transformer les matières premières en composants industriels.

« Où en sommes-nous aujourd’hui? Exactement là où les Chinois veulent nous voir: dans une situation catastrophique », a déclaré Jack Lifton, analyste chez Technology Metals Research.

Alors que l’administration Trump a pris des mesures pour accélérer les projets miniers, une grande partie des infrastructures ne sera pas opérationnelle avant plusieurs années, les mines, raffineries et installations de traitement nécessitant une décennie, voire plus, pour entrer en service.

Une raffinerie de 7,4 milliards de dollars située dans le Tennessee, destinée au traitement du cuivre, du zinc et d’autres minéraux critiques, soutenue par la société sud-coréenne Korea Zinc 010130.KS , ne devrait pas ouvrir avant 2030. Rio Tinto RIO.L et BHP BHP.AX ont pour objectif de construire la plus grande mine de cuivre d’Amérique du Nord — mais celle-ci ne verrait pas le jour avant la prochaine décennie. L’année dernière, l’administration Trump a accepté de prendre une participation dans Trilogy Metals TMQ.TO , qui prévoit de produire du cuivre en Alaska à partir de 2031.

Vulcan Elements a commencé à fabriquer des aimants en terres rares en Caroline du Nord, bien que ses clients n’aient pas encore approuvé leur utilisation.

Certains projets sont plus avancés. MP Materials MP.N développe sa production d’aimants au Texas dans le cadre d’un partenariat de plusieurs milliards de dollars avec le Pentagone. La mine de Thacker Pass, au Nevada — la plus grande source de lithium d’Amérique du Nord — est en cours de construction par Lithium Americas LAC.N . La production est prévue pour 2028. Perpetua Resources PPTA.O prévoit de produire de l’antimoine — utilisé pour fabriquer des balles et des gilets pare-balles — dans l’Idaho d’ici 2029.

La stratégie minière de Trump fait également l’objet d’un test politique sur le plan national. Les victoires des démocrates aux élections de mi-mandat leur permettront de prendre le contrôle du Congrès l’année prochaine, et certains ont remis en question les investissements de l’administration dans des entreprises privées.

Le secrétaire américain à l’Énergie, Chris Wright, dont le département a financé plusieurs projets miniers, a déclaré la semaine dernière qu’il était “ravi d’expliquer tout ce que nous avons fait.”