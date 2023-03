Repsol: va faire progresser la mobilité électrique avec SEUR information fournie par Cercle Finance • 17/03/2023 à 13:10

(CercleFinance.com) - Repsol et SEUR ont signé un accord stratégique pour faire progresser la mobilité électrique en Espagne. L'entreprise multi-énergie devient ainsi le partenaire stratégique de SEUR dans sa transition énergétique et dans le processus de décarbonisation de sa flotte.



Dans le cadre de cet accord, Repsol installera et exploitera plus de 150 points de recharge dans les 55 centres de travail que l'entreprise de transport possède dans tout le pays.



Aujourd'hui, 13 % de la flotte de SEUR est déjà respectueuse de l'environnement et, d'ici à 2030, le leader de la livraison express prévoit d'intégrer 3 000 véhicules électriques.



Repsol dispose actuellement de l'un des plus importants réseaux de recharge électrique du pays, avec plus de 1 200 points de recharge d'accès public installés, dont plus de 530 sont opérationnels.



Pour Carlos Bermúdez, responsable de la mobilité électrique chez Repsol, ' cet accord renforce notre engagement en faveur de la mobilité électrique et nous aide à poursuivre le développement d'un vaste réseau de recharge pour véhicules électriques en Espagne. '



Pour Itxaso Larrañaga, directeur du personnel et du développement durable de SEUR, ' cette alliance reflète notre stratégie ambitieuse en matière de développement durable et notre engagement ferme en faveur de l'environnement. '