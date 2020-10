Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Repsol : une production fortement ralentie au 3e trimestre Cercle Finance • 08/10/2020 à 11:31









(CercleFinance.com) - Repsol indique avoir produit 615 000 barils par jour (bpj) au 3e trimestre, soit une production de -3,8% par rapport au 2e trimestre et de -13,5% d'une année à l'autre. Les marges de raffinage au 3e trimestre en Espagne sont devenues négatives, à -0,1 dollar le baril, contre 3 dollars le baril au 2e trimestre et 5,5 dollars il y a un an. 'La déclaration commerciale de Repsol nous a confirmé que le 3e trimestre devrait être une nouvelle période difficile pour les compagnies pétrolières intégrées', indiquent les analystes de Barclays. Ils notent tout de même que Repsol a 'un certain nombre d'initiatives passionnantes de croissance à faible émission de carbone' à moyen terme. Les investisseurs semblaient d'accord, car les actions cotées à Madrid étaient en hausse en séance matinale.

Valeurs associées REPSOL Sibe +2.39%