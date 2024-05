Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Repsol: une prise de parts d'Aramco dans le renouvelable? information fournie par Cercle Finance • 24/05/2024 à 13:23









(CercleFinance.com) - Le géant énergétique saoudien Aramco envisagerait d'acheter une participation minoritaire dans l'activité d'énergies renouvelables de Repsol, selon Oddo BHF qui cite le journal économique espagnol Expansion.



Le bureau d'études souligne que Repsol a déjà clairement affiché son intention de vendre une participation minoritaire dans son unité renouvelable, mais qu'il en conservera une participation majoritaire de plus de 50%.



'Repsol a déjà vendu une participation de 25% à un consortium de Crédit Agricole Assurances et EIP en 2022, valorisant l'activité alors à 4,38 milliards d'euros', rappelle aussi Oddo BHF, pour qui cette valorisation dépasserait aujourd'hui les 5,5 milliards.



'Le groupe vise à augmenter sa capacité à 9-10 GW en 2027 et 20 GW vers 2030. Il a besoin d'investir neuf milliards d'euros entre 2024 et 2027 et ce désinvestissement partiel a pour but de l'aider à financier la croissance de cette activité', explique-t-il.





Valeurs associées REPSOL Sibe -0.70%