Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Repsol: une acquisition dans les énergies renouvelables information fournie par Cercle Finance • 16/12/2022 à 10:21









(CercleFinance.com) - Le groupe pétrolier espagnol Repsol a annoncé vendredi qu'il allait accélérer son développement dans les énergies propres avec le rachat d'Asterion Energies, une plateforme de projets d'énergie renouvelable.



Dans un communiqué, Repsol indique avoir conclu l'acquisition de la société madrilène auprès du fonds européen spécialisé dans les infrastructures Asterion Industrial pour un montant de 560 millions de dollars, auquel pourraient s'ajouter 20 millions d'euros de paiements additionnels.



Le groupe espagnol évoque une 'étape importante' dans son ambition de devenir un 'leader' sur le marché des énergies renouvelables et de renforcer son positionnement sur les principaux marchés européens.



Repsol s'est donné pour objectif d'afficher des capacités installées de 6000 MW dans les énergies renouvelables d'ici à 2025, puis de 20.000 MW à horizon 2030.



Asterion Energies revendique actuellement un portefeuille de développement de l'ordre de 7700 mégawatts (MW) réparti entre l'Espagne (84%), l'Italie (12%) et la France.



Dans le détail, l'entreprise dispose de 4900 MW de capacités dans le photovoltaïque et de 2800 MW dans l'éolien, dont 2500 MW en phase avancée ou en cours de construction.





Valeurs associées REPSOL Sibe -0.14%