Repsol: trimestre en ligne, les rachats d'actions déçoivent

(CercleFinance.com) - Le groupe pétrolier espagnol Repsol a fait état mercredi d'un bénéfice net en hausse de 14,5% à plus de 1,6 milliard d'euros au titre du premier semestre, un chiffre en ligne avec les attentes des analystes.



Son bénéfice ajusté - un indicateur qui mesure plus spécifiquement ses activités opérationnelles - s'est toutefois replié de 21,8% à 2,1 milliards d'euros, sous l'effet de la faiblesse des prix du gaz et de ses marges de raffinage.



Repsol a annoncé qu'il prévoyait de relever son dividende annuel de 8% pour le porter à 0,975 euro en 2025, mais cette augmentation était plus que compensée par la perspective de rachats d'actions jugés un peu décevants.



La compagnie énergétique compte racheter autour de 20 millions de titre au cours du second semestre, alors que le marché espérait plutôt un chiffre situé autour de 35 millions.



Suit à cette publication, l'action cédait 0,6% mercredi matin à la Bourse de Madrid en fin de matinée.





