Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Repsol: soutenu par un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 06/04/2022 à 16:03









(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Madrid, Repsol parvient à gagner près de 1% avec le soutien de Jefferies, qui relève sa recommandation sur le titre du groupe énergétique de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours porté de 12,3 à 15 euros.



'Nous pensons que les marges de raffinage européennes sont entrées dans une période de vigueur structurelle', estime le broker, qui met aussi en avant une valorisation selon lui bon marché par rapport à la moyenne du secteur européen.





Valeurs associées REPSOL Sibe +1.73%