Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Repsol : S&P abaisse ses perspectives à stable Cercle Finance • 25/03/2020 à 16:21









(CercleFinance.com) - L'agence de notation Standard & Poor's a abaissé ses perspectives sur Repsol de 'positif' à 'stable', s'attendant à une contraction des bénéfices cette année en raison de la forte baisse des prix du pétrole et du gaz. S&P a déclaré que les perspectives 'stables' reflètent son point de vue selon lequel la société énergétique se concentrera sur la réduction de sa dette nette pour résister au ralentissement du secteur et limiter l'effet de la baisse des prix des hydrocarbures. L'agence a prévenu qu'elle pourrait baisser d'un cran sa note 'BBB' si le ratio 'fonds de roulement (FFO) / dette' du groupe devait se rapprocher de 30% en moyenne.

Valeurs associées REPSOL Sibe +2.62%