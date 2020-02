Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Repsol : résultats impactés par la nouvelle stratégie Cercle Finance • 20/02/2020 à 11:26









(CercleFinance.com) - Le groupe pétrolier espagnol Repsol annonce ce jeudi une perte nette de plus de -3,8 milliards d'euros pour 2019, après impact des ajustements nécessaires liés à sa nouvelle orientation stratégique visant zéro émission nette d'ici 2050. Ce résultat reflète ainsi une correction de 4,8 milliards d'euros de la valeur comptable de certains actifs, en se basant sur un scénario de prix du pétrole brut et du gaz conforme aux objectifs de l'accord de Paris. Rappelons que c'est en décembre dernier que Repsol avait annoncé orienter sa stratégie pour devenir une entreprise nette zéro émission d'ici 2050. Hors éléments exceptionnels, la société a réalisé un bénéfice net de 2 milliards d'euros, contre 2,35 milliards d'euros en 2018, en raison d'un 'contexte défavorable' dans lequel les prix du pétrole brut et du gaz ont considérablement baissé.

