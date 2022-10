Repsol: résultat net de 3,222 MdsE de janvier à septembre information fournie par Cercle Finance • 27/10/2022 à 10:17

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un résultat net de janvier à septembre de 3,222 milliards d'euros.



' La reprise au premier semestre permet à Repsol de compenser partiellement les pertes de plus de 7,1 milliards d'euros en 2019 et 2020 dues aux ajustements d'actifs liés à l'ambition zéro émission nette et à la pandémie sanitaire mondiale ' indique le groupe.



Le résultat net ajusté s'élève à 4,564 milliards d'euros, dont près de 60% proviennent des activités internationales de la société, dont le principal représentant est l'unité Amont (Exploration et Production).



La génération de liquidités au cours de la période a été particulièrement importante. Ceci, en ligne avec le plan stratégique de l'entreprise, a conduit à une réduction de 62% de la dette.



Josu Jon Imaz, DG de Repsol a déclaré ' Nous avons pris des mesures importantes pour stimuler la transformation de Repsol et son profil multi-énergies et de décarbonisation. Les alliances que nous construisons pour promouvoir la croissance et le développement dans des domaines clés sont essentielles pour continuer à progresser vers nos objectifs. '