Repsol : poursuit sa collaboration stratégique avec Microsoft

(CercleFinance.com) - Repsol et Microsoft Corp. ont renouvelé leur collaboration stratégique axée sur l'accélération de la transformation numérique de Repsol et la transition énergétique mondiale, annonce Microsoft. Les entreprises co-innoveront pour créer de nouvelles solutions numériques basées sur l'IA. Par ailleurs, dans le cadre d'une coopération à long terme, Repsol fournira à Microsoft de l'énergie renouvelable en Europe, y compris en Espagne. Microsoft a d'ailleurs annoncé qu'il s'approvisionnerait à 100% à partir d'énergies renouvelables d'ici 2025 tandis que Repsol a pour objectif d'étendre sa capacité de production à 7,5 GW d'ici 2025 puis 15 GW en 2030. De plus, dans le cadre de la stratégie de cloud hybride de Repsol et de ses plans de transformation numérique plus larges, la société a étendu son utilisation des solutions cloud Microsoft et s'est réengagée sur la plate-forme cloud Microsoft Azure.

Valeurs associées REPSOL Sibe -0.09%