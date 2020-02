Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Repsol : Oddo BHF reste à 'alléger' après les résultats Cercle Finance • 21/02/2020 à 10:39









(CercleFinance.com) - Oddo BHF confirme son opinion 'alléger' et son objectif de cours de 14,5 euros sur Repsol, au lendemain de la publication par le groupe pétro-gazier espagnol d'un résultat net ajusté inférieur de 3% au consensus. Le bureau d'études note des provisions lourdes et une guidance de production abaissée dans l'amont, une faiblesse dans la chimie mais des perspectives positives sur le raffinage dans l'aval, ainsi qu'une baisse des Capex pour maintenir la hausse des dividendes.

Valeurs associées REPSOL Sibe -1.18%