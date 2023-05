Repsol: Oddo BHF maintient son opinion information fournie par Cercle Finance • 24/05/2023 à 14:44

(CercleFinance.com) - Oddo BHF confirme sa recommandation Surperformance et son objectif de cours de 19,5E sur le titre Repsol.



'Repsol serait sur le point de mettre en vente une partie non négligeable de son portefeuille d'énergies renouvelables' relève l'analyste citant un journal espagnol.



Selon cette source, le groupe céderait 49% d'un portefeuille d'actifs éoliens et photovoltaïques totalisant une capacité de 600 MW pour une valorisation de 700 à 800 ME.



Si faire des cessions peut paraître contre-intuitif par rapport aux objectifs du groupe, Oddo BHF pense que l'idée derrière 'est de développer davantage de nouveaux projets plus lucratifs notamment aux USA où le groupe a racheté 40% de Hecate Energy, avec une option de monter dans le capital et ainsi de profiter pleinement de programme d'incitations IRA'.



Reste, pour l'analyste, queRepsol présente une des stratégies de transition 'la plus crédible du secteur en allouant près de 40% de ses Capex aux renouvelables avec un très bonne visibilité grâce au pipeline'.



Pour Oddo BHF, le groupe a 'sous-performé ses pairs cette année suite au repli du prix du gaz et du diesel' mais cela devrait s'inverser vers la fin d'année 'avec une baisse des stocks attendue'.