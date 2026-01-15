Repsol, Maurel & Prom demandent des licences américaines pour exporter du pétrole vénézuélien, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ces autorisations permettraient les exportations de brut, l'approvisionnement en carburant du Venezuela et le recouvrement de la dette

L'année dernière, l'administration de Trump a suspendu la plupart des licences, ce qui a eu un impact sur les exportations

Les négociants, les raffineurs et les producteurs, y compris Chevron et Valero, cherchent également à obtenir des licences

(Ajoute le contexte et les détails à partir du paragraphe 5) par Georgina McCartney, Arathy Somasekhar et Marianna Parraga

Plusieurs partenaires européens de la compagnie pétrolière publique vénézuélienne PDVSA, dont l'espagnol Repsol REP.MC et le français Maurel & Prom MAUP.PA , ont demandé des licences ou des autorisations américaines pour exporter du pétrole du pays de l'OPEP, ont déclaré cinq sources industrielles à Reuters.

Les conditions demandées sont similaires à celles accordées par Washington ces dernières années, qui ont permis aux entreprises de recevoir et d'exporter du pétrole vénézuélien pour leurs raffineries et d'autres clients, tout en fournissant du carburant au Venezuela par le biais d'un mécanisme de recouvrement de la dette, ont déclaré deux des sources.

Les entreprises n'ont pas été en mesure d'exporter du pétrole vénézuélien depuis le deuxième trimestre de l'année dernière, après que l'administration du président Donald Trump a suspendu les licences. Repsol a participé à une réunion la semaine dernière à la Maison Blanche, où Trump a demandé à un groupe de compagnies pétrolières d'investir au Venezuela.

Repsol s'est refusé à tout commentaire. Maurel & Prom n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Interrogé sur lesdemandes de licences vénézuéliennes, un porte-parole du Trésor américain a déclaré la semaine dernière que le département ne commenterait pas les autorisations spécifiques, mais Washington a déclaré qu'il prévoyait d'assouplir les sanctions contre le Venezuela, imposées depuis 2019, après la capture du président Nicolas Maduro.

Les partenaires européens de PDVSA sont impliqués dans de multiples projets au Venezuela et pourraient avoir besoin d'autorisations individuelles pour chacun d'entre eux. Certaines demandes avaient été soumises il y a plusieurs mois, tandis que d'autres ont été soumises à nouveau ces derniers jours, ont indiqué les sources.

Des compagnies pétrolières américaines, des raffineurs étrangers et des maisons de commerce internationales ont également demandé récemment des licences pour le Venezuela, toutes liées à l'approvisionnement en pétrole du pays de l'OPEP, ont indiqué les sources. Ces demandes font suite à un premier groupe de deux autorisationsaccordées la semaine dernière aux négociants Vitol et Trafigura, qui ont autorisé les premières ventes de pétrole d'une valeur de 500 millions de dollars, a déclaré un fonctionnaire du gouvernement mercredi.

Caracas et Washington se sont mis d'accord ce mois-ci sur un accord de fourniture de 50 millions de barils de brut, la première étape de l'ambitieux plan de 100 milliards de dollars de M. Trump pour reconstruire l'industrie pétrolière vénézuélienne délabrée.

Chevron CVX.N devrait recevoir cette semaine une licence élargie du gouvernement américain qui pourrait permettre d'augmenter la production et les exportations du pays sud-américain, a rapporté Reuters mercredi.

La société américaine Valero Energy VLO.N , la société indienne Reliance et les négociants Mercuria et Glencore

GLEN.L sont également en pourparlers pour obtenir des licences de Washington leur permettant de faire des affaires avec le Venezuela, selon des sources industrielles. Marathon Petroleum

MPC.N a confirmé dans un courriel à Reuters qu'il était également en pourparlers pour une licence.