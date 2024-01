Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Repsol: marge de raffinage solide au 4ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 18/01/2024 à 10:40









(CercleFinance.com) - Repsol a fait état hier soir d'une marge de raffinage meilleure que prévu au titre du quatrième trimestre, une annonce saluée par les analystes et les investisseurs ce jeudi en Bourse de Madrid.



Dans un point d'activité, le groupe énergétique espagnol indique avoir dégagé une marge de raffinage de neuf dollars par baril sur ses activités industrielles en Espagne, un chiffre en baisse de 52% d'une année sur l'autre.



Mais cette performance surpasse largement le consensus de marché, qui visait une marge de l'ordre de 8,5% pour les raffineries espagnoles au cours du dernier trimestre de l'année.



Pour les analystes de RBC, cette bonne surprise laisse entrevoir de 'solides' résultats dans l'aval pour le quatrième trimestre, ce qui les conduit à maintenir leurs prévisions inchangées.



Dans l'amont, Repsol a également fait part d'une production totale de 595.000 barils d'équivalent pétrole par jour, un chiffre globalement en ligne avec les attentes des professionnels.



Vers 10h30, le titre Repsol avançait de 0,7% alors que l'indice regroupant les valeurs pétrolières européennes reculait de 0,1%.



L'action reste toutefois en recul de plus de 13% sur un an, contre un repli de seulement 4% pour l'indice sectoriel.



Le groupe doit tenir le 22 février prochain une réunion stratégique très attendue sur son campus de Madrid.





Valeurs associées REPSOL Sibe +1.26%