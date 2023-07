Repsol: les avis des analystes après la production du T2 information fournie par Cercle Finance • 12/07/2023 à 14:46

(CercleFinance.com) - Oddo BHF confirme sa recommandation 'surperformance' et son objectif de cours de 19,5 euros sur Repsol, après des 'chiffres qui viennent confirmer la tendance baissière attendue', mais un roadshow avec la direction qu'il juge 'rassurant'.



'Le titre a sous-performé le secteur de 7% depuis le début de l'année et se traite désormais avec une décote de 20% avec P/CF 2024 de 2,7 fois contre 3,5 fois pour le secteur en Europe suite à la baisse du prix du gaz et des marges de raffinage sur le diesel', note l'analyste.



Selon Oddo BHF, un inversement de cette tendance pourrait être un excellent catalyseur pour le titre de la compagnie pétro-gazière espagnole, 'surtout à ce niveau de valorisation couplé à un retour de cash de 14%'.



UBS confirme également son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de 17 E après l'annonce des chiffres de production du 2ème trimestre.



' En Amont, la baisse de production est légèrement plus importante. Repsol a publié ses chiffres pour le 2ème trimestre 23 qui indique une performance légèrement plus faible que ce que nous attendions ' indique UBS.



'La production de 595 kbep/j est inférieure de 1% aux prévisions de Visible Alpha et d'UBSe, -2% par rapport au trimestre précédent et +10% par rapport à l'année précédente. La production a baissé séquentiellement dans toutes les régions ' rajoute le bureau d'analyses.



Jefferies a dégradé en revanche dans sa dernière étude son conseil de 'achat' à 'conserver' sur Repsol, avec un objectif de cours réduit de 26% à 14 euros, s'attendant à des marges de raffinage basses, ce qui réduirait la capacité du groupe espagnol à surprendre sur la distribution aux actionnaires.



Le broker ajuste ses estimations pour la compagnie pétro-gazière, de façon à refléter un environnement macroéconomique plus difficile et les effets de valorisation de l'accord Sinopec, et estime que Repsol devrait continuer à avoir du mal à surperformer.



Jefferies affiche désormais une préférence dans l'univers des moyennes capitalisations pour des noms qu'il juge mieux placés pour bénéficier d'une reprise des prix du pétrole au second semestre, mentionnant le portugais Galp et l'italien Eni.