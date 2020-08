Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Repsol : le titre soutenu par un relèvement de recommandation Cercle Finance • 26/08/2020 à 15:42









(CercleFinance.com) - Repsol affiche l'une des plus fortes hausses de l'indice IBEX 35 mercredi à la Bourse de Madrid suite au relèvement du conseil de Barclays, qui estime que le titre se traite dorénavant autour de sa 'juste valeur'. L'action prenait 1,8% en début d'après-midi, à comparer avec une progression de l'ordre de 0,3% pour l'indice madrilène. La banque britannique dit considérer le point stratégique que tiendra le groupe énergétique espagnol au mois de novembre comme 'particulièrement important', notamment concernant l'utilisation de ses liquidités dans l'environnement difficile actuel. Après la sous-performance du titre au cours des 12 derniers mois, qui a vu la valeur accuser la pire performance du secteur, le potentiel de baisse de l'action apparaît désormais limité, estime par ailleurs Barclays, qui a revu son conseil à 'pondération en ligne' contre 'sous-pondérer' jusqu'ici, avec un objectif de cours maintenu à 10 euros.

Valeurs associées REPSOL Sibe +1.71%