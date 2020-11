Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Repsol : le titre gagne plus de 6%, un analyste à l'achat Cercle Finance • 02/11/2020 à 18:05









(CercleFinance.com) - Alors que Repsol a publié des résultats trimestriels meilleurs qu'attendu - avec un bénéfice net de 7 millions d'euros quand le consensus tablait sur une perte de 15 millions d'euros - le titre gagne plus de 6% à Madrid. Crédit Suisse a justement maintenu sa note de surperformance sur le titre tout en réduisant son objectif de cours, de 9,6 à 8,8 euros, dans un contexte d'attente de la nouvelle politique de distribution qui sera annoncée le 26 novembre par le directeur général.

Valeurs associées REPSOL Sibe +6.22%