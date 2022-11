Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Repsol: le titre flambe, un analyste passe à l'achat information fournie par Cercle Finance • 22/11/2022 à 17:56









(CercleFinance.com) - Le titre termine la séance en hausse de près de 7%. RBC a relevé mardi son opinion sur le titre Repsol de 'performance en ligne avec le secteur' à 'surperformance', avec un objectif de cours rehaussé de 17 à 19 euros.



Dans une note de recherche, le broker canadien estime que le groupe énergétique espagnol pourrait être l'un des grands bénéficiaires des tensions actuellement rencontrées sur le marché des produits distillés.



Le courtier rappelle que Repsol est le groupe intégré le plus exposé au secteur du raffinage, où ses marges sont particulièrement élevées, une situation qui pourrait soutenir ses résultats alors que l'embargo de Bruxelles sur le pétrole russe doit bientôt entrer en vigueur.



D'après RBC, les marges de raffinage du groupe en 2023 pourraient être 'significativement supérieures' à celles de l'exercice 2022, qui étaient déjà ressorties à des niveaux élevés.



Le broker ajoute que la volonté affichée par l'équipe de direction de réduire le nombre d'actions en circulation et de faire croître le dividende pourrait, elle aussi, contribuer à rassurer le marché.





Valeurs associées REPSOL Sibe +6.64%