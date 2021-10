Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Repsol : le titre avance malgré un point d'activité décevant information fournie par Cercle Finance • 08/10/2021 à 12:13









(CercleFinance.com) - Repsol évolue en légère hausse vendredi à la Bourse de Madrid, même si les indicateurs trimestriels inférieurs aux attentes publiés par le groupe énergétique espagnol pourraient inciter les investisseurs à la prudence. Repsol a annoncé hier soir que sa production d'hydrocarbures avait baissé de 14% à 530.000 barils par jour au troisième trimestre, contre 616.000 barils l'année dernière à la même époque. Les analyses attendaient de leur côté un chiffre de l'ordre de 560.000 barils. La marge de raffinage a, elle, augmenté à 3,2 dollars par baril, contre -0,1 dollar un an plus tôt, mais ce chiffre s'avère lui aussi aux prévisions du marché, qui visait 3,7 dollars le baril. A la mi-journée, le titre Repsol avançait malgré tout de 0,3%, alors que l'indice regroupant les valeurs pétrolières européennes prenait 0,9%. Portée par l'irrésistible ascension des prix du pétrole ces derniers mois, l'action reste toutefois en hausse de près de 40% depuis le début de l'année, contre un gain de 19% pour l'indice sectoriel.

Valeurs associées REPSOL Sibe 0.00%