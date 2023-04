Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Repsol: le titre avance après un point d'activité information fournie par Cercle Finance • 12/04/2023 à 09:43









(CercleFinance.com) - Repsol progresse en Bourse ce mercredi suite à la publication d'un point d'activité faisant ressortir des indicateurs de performance en ligne, voire meilleurs que prévu, sur le premier trimestre.



Le premier groupe pétrolier espagnol a annoncé hier soir que sa marge de raffinage, une mesure-clé de la rentabilité, avait plus que doublé d'une année sur l'autre pour atteindre 15,6 dollars par baril sur les trois premiers mois de 2023.



Sa production totale d'hydrocarbures a quant à elle augmenté de 9% à 608.000 barils d'équivalent pétrole par jour, essentiellement sous l'effet de ses activités en Amérique du Nord.



Le consensus visait, à titre de comparaison, une production de 592.000 barils sur le trimestre.



Les analystes de RBC qualifient ces chiffres de 'résistants' pour ce qui concerne l'aval et de 'favorables' au niveau de l'amont.



'Nous pensons que ce point d'activité laisse penser que les estimations établies par le marché au titre du premier trimestre pourraient s'avérer un peu prudentes', souligne le broker canadien dans une note de réaction.



D'après lui, les prévisions du consensus sont donc susceptibles d'être revues à la hausse en attendant la publication, le 27 avril, des résultats de premier trimestre de la compagnie énergétique.



Vers 9h20, le titre Repsol avançait de 0,1% alors que l'indice regroupant les valeurs pétrolières européennes prenait au même moment 0,3%.



L'action reste toutefois en recul de 5% depuis le début de l'année, contre un petit gain de 0,4% pour l'indice sectoriel.





