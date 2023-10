Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Repsol: le bénéfice pénalisé par la baisse du Brent information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 11:01









(CercleFinance.com) - Repsol a fait état jeudi d'une baisse de son bénéfice net au titre des neuf premiers mois de l'année, essentiellement sous l'effet du repli des cours pétroliers sur la période.



La compagnie espagnole affichait au 30 septembre un profit net de 2,78 milliards d'euros, en recul de 14% par rapport à la même période de l'année passée.



Dans son communiqué, le groupe explique que le Brent a évolué à un cours moyen de 82,1 dollars par baril sur les neuf premiers mois de l'année, ce qui correspond à une diminution de 22% d'une année sur l'autre.



Repsol indique que ses investissements sur la période ont grimpé de 82% pour atteindre quasiment 4,4 milliards d'euros, un montant essentiellement consacré à ses activités les moins carbonées, tout particulièrement en Espagne.



Le groupe a par ailleurs officialisé une hausse de 14% de son dividende, qui passera à 0,40 euro l'action à partir de janvier 2024, une annonce qui a surpris les analystes.



'Nous nous attendions plutôt à ce que le coupon passe à 0,40 euro lors du second semestre 2024', réagissent les équipes de RBC.



Au 30 septembre, la dette nette du groupe totalisait 1,85 milliards d'euros pour une situation de trésorerie de 10,65 milliards d'euros cinq fois supérieure à ses échéances de remboursement de court terme.



Cotée à la Bourse de Madrid, l'action Repsol reculait de 2% jeudi matin suite à ces annonces.





