Repsol : le bénéfice de 3ème trimestre bat le consensus

(CercleFinance.com) - Le premier groupe pétrolier espagnol Repsol a fait état jeudi d'un bénéfice net symbolique au titre de son troisième trimestre, la bonne tenue de ses activités d'amont ayant permis de compenser les effets dévastateurs de l'épidémie de Covid-19. Le bénéfice net ajusté - que le groupe énergétique considère comme un bon indicateur de ses activités - s'est établi à sept millions d'euros, une performance meilleure que prévu puisque le consensus anticipait une perte de 15 millions d'euros sur le trimestre. A titre de comparaison, Repsol avait accusé une perte nette de 258 millions d'euros au deuxième trimestre et un profit de 522 millions d'euros au troisième trimestre 2019. Dans l'amont, le bénéfice net ajusté s'est établi à 51 millions d'euros, ce qui a plus que compensé les pertes essuyées par la branche de raffinage. A Madrid, l'action Repsol perdait 1% à la mi-journée alors que l'indice IBEX cédait 0,9% et alors que l'indice STOXX Europe 600 Oil & Gas des valeurs du pétrole et du gaz progressait de 1,2% dans le sillage des résultats de Shell.

Valeurs associées SIEM GAM REN EN Sibe +0.25%