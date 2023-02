Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Repsol: le bénéfice bondit, les investissements aussi information fournie par Cercle Finance • 16/02/2023 à 14:06









(CercleFinance.com) - Repsol a déclaré jeudi avoir presque doublé son bénéfice au quatrième trimestre, mais la présentation de ses comptes était largement éclipsée par l'annonce d'une forte augmentation de ses projets d'investissement en 2023.



La compagnie pétrolière espagnole dit avoir dégagé un bénéfice net de 1,03 milliard d'euros sur les trois derniers mois de l'exercice 2022, contre un profit de 560 millions d'euros sur la même période de 2021.



Le groupe a tiré parti de la remontée des prix du pétrole, avec un baril de Brent qui a atteint 88,9 dollars en moyenne sur le trimestre, à comparer avec 79,8 dollars un an plus tôt.



Sur l'ensemble de l'exercice 2022, Repsol a généré un bénéfice net de 4,25 milliards d'euros, ce qui, ajouté au profit de 2,50 milliard d'euros enregistré en 2021, ne parvient pas encore à absorber les pertes essuyées sur les exercices 2019 et 2020 (7,1 milliards d'euros au total).



Dans son communiqué, la société a par ailleurs annoncé qu'elle prévoyait d'augmenter son budget d'investissement de près de 20% cette année.



Repsol, qui avait déjà dopé ses investissements de 40% l'an dernier pour les porter à près de 4,2 milliards d'euros, compte les hisser en 2023 à quelque cinq milliards d'euros, un montant qualifié d''historique'.



Suite à ces annonces, le titre Repsol perdait pas loin de 1% jeudi à la Bourse de Madrid.





