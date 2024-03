Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Repsol: lancement d'un programme de rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 26/03/2024 à 10:42









(CercleFinance.com) - Repsol a annoncé lundi soir la décision de son conseil d'administration de mettre en oeuvre son programme de rachat d'actions, portant sur 35 millions de titres, soit environ 2,87% de son capital, pour un investissement net maximal de 913,2 millions d'euros.



Ces rachats d'actions, démarrant ce mardi et devant s'achever au plus tard fin juillet, sont destinés à une annulation de 40 millions d'actions, représentant environ 3,29% de son capital, décidée par le conseil le 21 février dernier.





