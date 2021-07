Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Repsol : la production trimestrielle inférieure aux attentes Cercle Finance • 08/07/2021 à 11:53









(CercleFinance.com) - Repsol a annoncé jeudi une production d'hydrocarbures moins importante que prévu pour le deuxième trimestre, une annonce qui faisait chuter de plus de 2% le cours de son action à la Bourse de Madrid. Sur le trimestre écoulé, Repsol a généré une production en repli de 12% à 562.000 barils par jour, un niveau très inférieur au consensus et aux propres prévisions du groupe, qui s'établissaient autour de 625.000 barils. Sa marge de raffinage - une mesure-clé de la rentabilité des compagnies pétrolières - a, elle, augmenté à 1,5 dollar le baril, une amélioration bienvenue du point de vue des analystes même si la marge du groupe reste selon eux à niveaux très bas. Vers 11h45, le titre Repsol perdait 2,4%, alors que l'indice regroupant les valeurs pétrolières européennes cédait 1,4%. L'action reste toutefois en hausse de plus de 18% depuis le début de l'année contre un gain de seulement 7% pour l'indice STOXX Europe 600 Oil & Gas.

