Repsol: la marge de raffinage déçoit, le titre baisse

(CercleFinance.com) - Repsol s'inscrit en baisse de plus de 2% jeudi matin à la Bourse de Madrid après avoir fait état d'une marge de raffinage inférieure aux attentes au titre du deuxième trimestre.



Le groupe énergétique espagnol a dévoilé hier soir ses principaux indicateurs d'activité en attendant la publication, le 24 juillet prochain, de ses résultats trimestriels.



Selon ces chiffres, la marge de raffinage s'est établie à 6,3 dollars par baril lors de la période allant d'avril à juin, contre 11,4 dollars au premier trimestre.



A titre de comparaison, le consensus visait plutôt autour de 8,5 dollars.



'Nous pensons que ce point d'étape laisse penser que les prévisions du consensus sont trop optimistes pour le trimestre, tout particulièrement dans le raffinage, et anticipons une révision à la baisse des estimations du marché après cette publication', réagissent les analystes de RBC.



Le taux d'utilisation des capacités s'inscrit lui aussi en baisse, à 87,5% contre 89,3% sur les trois premiers mois de l'année, tandis que la production d'hydrocarbures est restée globalement stable, à 589.000 barils d'équivalent pétrole par jour.



Cette publication, mal accueillie par le marché, s'inscrit dans le sillage des déceptions déjà suscitées par les points d'activité peu rassurants de Shell, ExxonMobil et bp, ce qui promet une saison des résultats difficile pour le secteur pétrolier.





Valeurs associées REPSOL 13,66 EUR Sibe -2,67%